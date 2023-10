“GAZA CITY È DIVENTATA UN CAMPO DI BATTAGLIA” – L’ESERCITO ISRAELIANO LANCIA UN AVVERTIMENTO AI CIVILI PALESTINESI CON DEI VOLANTINI, CHIEDENDO LORO DI “ANDARSENE IMMEDIATAMENTE VERSO SUD”. MA DOVE? COME? E SOPRATTUTTO: HAMAS LI LASCERÀ PARTIRE? I TERRORISTI SENTONO L’ODORE DI GUERRA E SI ECCITANO: “GAZA È E RIMANE LA TOMBA DEGLI INVASORI” – L’ONU INVOCA (INUTILMENTE) IL CESSATE IL FUOCO, E I PAESI MUSULMANI SI SCHIERANO CONTRO ISRAELE. COMINCIA ERDOGAN: “ISRAELE STA COMMETTENDO CRIMINI DI GUERRA”; A RUOTA I SAUDITI: “POTREBBERO ESSERCI RIPERCUSSIONI PERICOLOSE”

ISRAELE, GAZA CITY È DIVENTATA UN CAMPO DI BATTAGLIA

(ANSA-AFP) - La regione di Gaza City "è diventata un campo di battaglia. I rifugi nel nord e nell'intero governatorato di Gaza City non sono sicuri". E' l'avvertimento lanciato dall'esercito israeliano ai civili palestinesi attraverso dei volantini, in cui si chiede ai residenti di "andarsene immediatamente" verso sud. "Bisogna partire subito verso le zone a sud del Wadi Gaza", il fiume che attraversa il territorio da est a ovest".

HAMAS, GAZA È E RIMANE LA TOMBA DEGLI INVASORI

(ANSA) - "La Striscia di Gaza è e rimane la tomba degli invasori", ha detto oggi un alto rappresentante di Hamas a Beirut, in Libano. Parlando con l'ANSA a margine di una conferenza stampa nella periferia sud di Beirut, Ghazi Hamad ha aggiunto: "L'occupazione (israeliana) vedrà con i propri occhi il modo in cui infierisce su di noi e struscerà il naso nella polvere", ha aggiunto uno dei dirigenti del movimento islamico in Libano.

MO: IL CAIRO, ISRAELE 'OSTACOLA' CONSEGNA AIUTI A GAZA

(Adnkronos) - "Ostacoli israeliani impediscono l'ingresso degli aiuti" per i palestinesi nella Striscia di Gaza. Lo ha denunciato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, secondo cui è "spiacevole che il processo di trasporto degli aiuti verso la Striscia di Gaza debba affrontare grossi problemi logistici imposti da parte israeliana".

MO: GUTERRES, 'SORPRESO DA ESCALATION SENZA PRECEDENTI, SERVE CESSATE IL FUOCO'

(Adnkronos) - "Incoraggiato da quello che sembrava essere un crescente consenso sulla necessità di almeno una pausa umanitaria in Medio Oriente, purtroppo sono rimasto invece sorpreso da un’escalation di bombardamenti senza precedenti, che indeboliscono gli obiettivi umanitari". Lo scrive in un post su X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo l'intensificarsi dei raid israeliani su Gaza, rinnovando l'appello "per un immediato cessate il fuoco umanitario, insieme al rilascio incondizionato degli ostaggi e alla consegna di aiuti a un livello corrispondente ai drammatici bisogni della popolazione di Gaza, dove una catastrofe umanitaria si sta svolgendo davanti ai nostri occhi".

MO: ERDOGAN, 'ISRAELE STA COMMETTENDO CRIMINI DI GUERRA'

(Adnkronos) – “Israele sta commettendo crimini di guerra”. A rilanciare l’accusa, rivolto alla folla riunita in una manifestazione a Istanbul, è stato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per il quale “il mondo occidentale ha mobilitato i suoi politici e i suoi media per legittimare il massacro di persone innocenti a Gaza”.

MO: ARABIA SAUDITA CONDANNA ‘PERICOLOSA’ OPERAZIONE DI TERRA ISRAELIANA A GAZA

(Adnkronos) - L'Arabia Saudita "condanna e denuncia qualsiasi operazione di terra effettuata da Israele" nella Striscia di Gaza "che possa costituire una minaccia per la vita dei civili palestinesi ed esporli a ulteriori pericoli e condizioni disumane".

E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri di Riad diffusa dall'agenzia ufficiale saudita Spa. La monarchia del Golfo esprime "grande preoccupazione" e "mette in guardia dal rischio di proseguire" con "violazioni del diritto internazionale, palesi e ingiustificate, ai danni dei fratelli palestinesi", aggiungendo che potrebbero avere "ripercussioni pericolose".

