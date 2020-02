“GESÙ E L’ACQUA SANTA NON POSSONO TRASMETTERE IL VIRUS!” – L’APPELLO DISPERATO DI PAOLO BROSIO AI “LUNATICI” DI RADIO2: “RIAPRIAMO LE CHIESE! DIO HA VINTO LA MORTE, CHIEDIAMO AIUTO AL SIGNORE. NON DICO CHE I FEDELI DEVONO ASSIEPARSI TUTTI INSIEME, MA CHE ALMENO SUL SAGRATO CI CELEBRI LA MESSA” – “LA JUVE? UNA CONFUSIONE, MI FA PIANGERE IL CUORE. IL MIGLIOR GIOCO D’ITALIA LO FA LA LAZIO”

Da I Lunatici Radio2

Paolo Brosio è intervenuto ai microfoni di RAI Radio2 nel corso del format I Lunatici condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in onda di notte dal lunedì al venerdì.

Brosio ha criticato la scelta di chiudere le chiese in merito al coronavirus: ''C'è il coronavirus e chiudiamo le chiese? In chiesa se hai fede ci devi andare per chiedere aiuto al signore. Perche levare l'acqua santa? L'acqua santa è santa e combatte il virus. Poi non dico che i fedeli devono assieparsi tutti insieme in chiesa ma che almeno sul sagrato si celebri la messa. L'acqua santa o Gesù non possono trasmettere il virus. Se c'è razionalismo nella fede vuol dire che non c'è più fede. Chiaro che servono prudenza e senso di responsabilità ma il luogo di fede deve rimanere aperto quando i fedeli hanno bisogno di pregare. Dio non può trasmettere il virus. Dio ha vinto la morte. La comunione non può trasmettere il virus. Idem l'acqua santa. Riapriamo queste chiese''.

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 3

Scatenato Brosio quando poi è stato chiamato a parlare di Juventus: ''Sarri va bene per altre squadre ma non per la Juve. Non ha l'anima da Juventus. Non lo seguono. Mi auguro possa riuscire a recuperare. Puoi anche perdere ma uscendo a testa alta. Mi fa piangere il cuore. La Juve è una confusione, è un casino. Lo scudetto? Tifo Juventus ma per me il miglior gioco d'Italia lo fa la Lazio. La champions? Non sono un mago ma la Juve la vedo male''.

