Flavia Amabile per “la Stampa”

IL CASO DEL SERIAL KILLER DI PRATI A ROMA

«Vuoi un appuntamento? Vieni domani mattina (oggi, ndr) la mia amica ti fa un massaggio rilassante. Cinquanta euro, poi vediamo, dipende». Se qualcuno ha voglia di sesso a pagamento la macchina di via Riboty funziona a pieno ritmo con gli appuntamenti, le chat, gli incontri. Come se due donne non fossero state uccise due mattine fa durante un rapporto sessuale.

L'omicidio è avvenuto al primo piano del numero 28, ma avrebbe potuto essere compiuto anche in altri edifici di questa strada anonima e strategica del quartiere Prati, a pochi passi dal tribunale di Roma e dalla sede Rai di piazza Mazzini. Al numero 20 c'è un appartamento da tempo usato come centro massaggi e non solo. A cercare in rete l'indirizzo ricorre diverse volte, negli ultimi tempi sempre legato allo stesso numero di telefono.

A rispondere è una voce esile come il corpo della giovane ritratta nella foto presente sul sito di appuntamenti. Capelli lisci neri, frangetta, occhi allungati, immagini non particolarmente volgari al contrario della gran parte di quelle che appaiono su altri siti. Su uno dei forum dice di chiamarsi Angelina.

«Oggi non lavoro, c'è un compleanno. Vieni domani. Se so che sono morte due persone vicino al centro dove lavoro? No, non sapevo nulla. Ho paura. Pensi che sia pericoloso? Tu hai paura?». La conversazione si interrompe poco dopo. Come molte giovani cinesi, la ragazza non parla bene l'italiano. Promette di far richiamare da un'amica per confermare l'appuntamento e scompare.

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 4

A cercare in rete si scopre che via Riboty è da tempo una mèta di chi è alla ricerca di sesso a pagamento. Cristallizzata nella memoria della rete si trova una lunga chat sulle prestazioni offerte da due cinesi in un appartamento della strada, numero civico non precisato. La recensione inizia nell'aprile del 2013 quando un certo Ciriola annuncia agli appassionati del genere di aver trovato una cinese di notevole valore.

Attraverso il racconto di altri si scopre che si chiama Lia e che è davvero una delle migliori su piazza. La chat termina sette anni dopo con grande nostalgia verso Lia e le altre di via Riboty, sostituite con donne meno brave, almeno così sostengono i clienti che forniscono un'ampia descrizione di tutto quello che le nuove arrivate fanno, e soprattutto non fanno.

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 5

Un anno fa Rambo1976 su un'altra chat raccontava in dettaglio i massaggi praticati da due «cinesine», le definisce lui, al numero 20 della strada dove trova un Centro Massaggi. «Locale molto carino pulito ordinato con stanza per il servizio inclusa di vasca idromassaggio. Le massaggiatrici davvero carine cordiali e piene di complimenti per il mio aspetto, vestite con minigonna e camicetta bianca in stile studentesse manga diciamo. Mi fanno denudare mi mettono a pancia in giù e incominciano un massaggio che devo dire moto appagante».

Il racconto prosegue con entusiasmo crescente per il trattamento ricevuto. La recensione si conclude, però, con un commento da ingrato. «Soddisfazione in pieno. L'unico mio dubbio è se ho speso troppo». Infine, pochi mesi fa, su una chat ancora diversa, arriva la bocciatura definitiva di Vincy210: «Via Riboty ti attira con l'illusione della ventenne, poi ti si presenta il solito barilotto scazzato. Pessima esperienza».

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 7

Non lontano da via Riboty lavora Jessica, 36 anni. «I clienti? Avvocati, professionisti, gente con soldi ma senza eccessi. Sono quasi tutti sposati, vengono da me perché non fanno più sesso con la moglie e non vogliono tradirla». Jessica, che salva i matrimoni altrui? «Almeno tu non mandi messaggi, non chiami, non crei problemi, mi dicono i clienti», risponde lei. «Ora però i problemi li ho io. Già da mesi si lavorava poco perché ci sono pochi soldi in giro. Da due giorni è tutto fermo. E io ho un appartamento in affitto in un quartiere come Prati, le bollette da pagare, e tutto sta aumentando. Spero che trovino presto l'assassino e si calmi tutto».

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 6

Lavora vicino a piazzale Clodio anche Jasmine. A giudicare dalle foto in rete, avrà una ventina d'anni. «Caratteristiche: connotati asiatici, top décolleté, perfetta, minuta, pelle di seta, vita sottile, sguardo a mandorla, bellissimo sorriso che scalderà il tuo cuore», scrive nella presentazione. Promette massaggio tantrico e molto di più.

Al telefono la voce è solo leggermente intimorita: «Prati è un quartiere tranquillo, non ho mai temuto che accadesse qualcosa. Protezioni? Mai da sola, siamo almeno in due dentro casa. Certo, mai avrei immaginato qualcosa di simile e diventa difficile difendersi quando c'è un pazzo. Però per me non cambia nulla. Continuo a lavorare a Prati. Non ho un altro posto dove andare né un altro lavoro per aiutare la mia famiglia».

