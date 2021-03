“GIUSEPPI”, TIÈ - SABATO C’È STATO IL PRIMO INCONTRO PUBBLICO TRA BERGOGLIO E DRAGHI, QUELLO CHE CONTE NON È RIUSCITO A OTTENERE IN DUE ANNI E MEZZO DI GOVERNO! - NON SOLO: SEMBRA CHE MARIOPIO E IL PONTEFICE ABBIANO AVUTO ANCHE UN COLLOQUIO PRIVATO NELLA BIBLIOTECA DEL PALAZZO APOSTOLICO – PERCHÉ NON È MAI SCATTATA LA SCINTILLA TRA FRANCESCO E CONTE? CI SONO MOLTE VOCI VARIE E AVARIATE: TRA GLI ADDETTI AI “LIVORI” SI SUSSURRA DI UN MISTERIOSO ATTO PRESSO UN TRIBUNALE DELLA SANTA SEDE…

1 – COME MAI, PUR ESSENDO DEVOTO DI PADRE PIO E ALLIEVO DI VILLA NAZARETH, CONTE NON E’ MAI STATO RICEVUTO DAL PAPA IN ‘’UDIENZA UFFICIALE’’?

2 – IL PRIMATO DI CONTE – “GIUSEPPI” È STATO L’UNICO PREMIER ITALIANO CHE NON È MAI STATO RICEVUTO IN FORMA UFFICIALE DA UN PAPA, MA SEMPRE IN FORMA PRIVATA

GOVERNO: SABATO INCONTRO PRIVATO TRA DRAGHI E PAPA FRANCESCO

(AGI) - Roma, 29 mar. - Sabato non c'e' stato solo il primo incontro pubblico tra Papa Francesco e Mario Draghi nella sua attuale veste di premier, avvenuto durante l'inaugurazione del 92esimo Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Citta' del Vaticano.

Secondo quanto si apprende, Papa Francesco e Mario Draghi hanno avuto anche un colloquio privato nella biblioteca del palazzo Apostolico. Bocche cucite sulla durata e sui contenuti dell'incontro.

Draghi, prima dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario in Vaticano, ha partecipato sabato anche alla Messa presieduta nella Cappella Paolina dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin - presenti anche il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio, e il ministro della Giustizia Marta Cartabia - e prima ancora si era soffermato brevemente nella Cappella Sistina. Domenica 21 marzo il premier era gia' stato in Vaticano, in forma privata insieme alla moglie, per una visita alla Basilica di San Pietro.

Martedi' scorso, 23 marzo, Draghi era presente nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, ai funerali del padre gesuita Gian Paolo Salvini, ex direttore di Civilta' Cattolica. Dopo Pasqua si dovrebbe tenere in forma ufficiale l'udienza del Papa al premier italiano.

