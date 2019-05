“GOMORRA” LIVE/2 – SPUNTA UN NUOVO VIDEO DEL SICARIO DI NAPOLI IN CUI SI VEDE IL KILLER CHE SCAVALCA PER DUE VOLTE IL CORPO DELLA PICCOLA NOEMI, FERITA AI POLMONI E RIVERSA SULL’ASFALTO – IL MEDICO CHE HA OPERATO LA BAMBINA DI 4 ANNI: “QUELLA SUL SUO CORPO È UNA FERITA DA GUERRA” – IL PROIETTILE CHE L’HA COLPITA ERA CALIBRO 9, DEL TIPO “FULL METAL JACKET” – VIDEO

‘'GOMORRA'' LIVE - NAPOLI: ECCO IL VIDEO IN CUI IL SICARIO, PISTOLA IN PUGNO E CON IL VOLTO COPERTO DA UN CASCO INTEGRALE, SCENDE DA UNA MOTO E SI DIRIGE A PIEDI VERSO L' OBIETTIVO

SPARATORIA A NAPOLI: IN UN VIDEO IL KILLER SCAVALCA IL CORPO DELLA BIMBA

Da www.ansa.it

Il killer insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull'asfalto. Sono le immagini choc di un video - pubblicato dal sito Sìcomunicazione e ripreso dal Mattino on line - che riprende la scena della sparatoria a Napoli in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina di 4 anni.

La zona è sotto gli obiettivi di diversi telecamere, tra negozi ed edifici privati. Al primo filmato, subito acquisito dalla Squadra Mobile, in cui si vede il sicario agire in modo goffo e impacciato per poi fuggire a bordo di una moto, se ne sono aggiunti almeno altri due pubblicati da diversi siti di informazione. In uno, in particolare, si vede il marciapiede davanti al bar dove si trovavano la bimba e la nonna. Nelle immagini si vede correre il pregiudicato Salvatore Nurcaro in fuga dal killer; uno dei colpi esplosi all'impazzata dal sicario colpisce Noemi che si accascia al suolo; il sicario prima ne scansa il corpo per inseguire il suo bersaglio, poi torna indietro e scavalca una seconda volta la bimba sul marciapiede durante la sua fuga.

Era "una ferita da guerra" quella sul corpo di Noemi, ha detto Giovanni Gaglione, primario di chirurgia pediatrica del Santobono, che ha operato nella notte tra venerdì e sabato la piccola estraendole il proiettile calibro 9, del tipo 'full metal jacket', in cui il piombo interno è rivestito da un metallo più duro.

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha attaccato il vicepremier e ministro dell'Interno: con Matteo Salvini - ha detto - l'Italia è un Paese più insicuro e violento. Immediata la replica del Viminale che parla di omicidi in calo a Napoli rispetto ai governi precedenti.

Intanto ad Acerra un barista, dopo una rapina, si è ferito alla mano sparando un colpo di pistola.

sparatoria a piazza nazionale napoli