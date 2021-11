27 nov 2021 12:27

“GUERRINA PISCAGLIA È ANCORA VIVA” – SI RIAPRE IL CASO SULLA DONNA SCOMPARSA NEL 2014 A CA’ RAFFAELLO? UNA SENSITIVA SOSTIENE CHE GUERRINA SIA VIVA E VEGETA IN UN CONVENTO FRANCESE. L’AVVOCATO DI GRATIEN ALABI, IL PRETE CONGOLESE CONDANNATO A 25 ANNI PER L’OMICIDIO, ANDRÀ IN FRANCIA A VERIFICARE: “STO LAVORANDO PER AVVIARE L’ITER DI UN’IPOTESI DI REVISIONE”