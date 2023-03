“HANNO FATTO PEDALARE PER MEZZA MILANO UNA PERSONA PER CONSEGNARE UNA PIZZA CHE È IMMANGIABILE. MA ANDATEVENE A QUEL PAESE” – SALVATORE ARANZULLA SBAGLIA A ORDINARE LA PIZZA E SE LA PRENDE CON L’APP DI CONSEGNE A DOMICILIO “DELIVEROO” CHE HA CHIESTO A UN RIDER DI SUDARE PER SFAMARLO – MA NON È IPOCRITA CHE UN BLOGGER CHE SI È ARRICCHITO GRAZIE AL CAPITALISMO DIGITALE (E PAGANDO POCHISSIMO I SUOI REDATTORI) ORA FACCIA LA MORALE ALLE PIATTAFORME ONLINE CHE FANNO ARRIVARE IL CIBO A CASA?

Il blogger e divulgatore informatico Salvatore Aranzulla è molto arrabbiato. E si sfoga su Facebook. Voleva semplicemente mangiarsi una buona pizza, facendola portare su dal ristorante sotto casa, a Milano.

Ma l'app della compagnia di consegna di cibo Deliveroo gli ha giocato un brutto scherzo: non si sa come, l'ordine è andato a un ristorante che sta dall'altra parte del capoluogo lombardo. Un clic troppo in fretta. Quando Aranzulla se n'è reso conto era tardi: l'ordine era già partito.

«Quando me ne accorgo, provo a sentire l'assistenza: sono disposto a pagare per l'ordine e la consegna, ma non a riceverlo perché non ha senso fare pedalare una persona dall'altra parte di Milano», racconta Aranzulla. E qui la doccia fredda: «Non è possibile». E la chat con l'operatore viene chiusa bruscamente.

«Insomma, hanno fatto pedalare per mezza Milano una persona per consegnare una pizza che è immangiabile. Ma andatevene a quel paese!», è la conclusione esasperata di Aranzulla. «L'ordine è stato consegnato al cliente in meno di mezz'ora, un tempo nella media della stragrande maggioranza degli ordini effettuati su Deliveroo», è la replica della compagnia di consegna cibo. […]

