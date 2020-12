“HO CHIESTO INFORMAZIONI SUGLI UFO, MA È TUTTO QUELLO CHE POSSO DIRE” – BARACK OBAMA OSPITE DI STEPHEN COLBERT TROLLA TRUMP (CHE AVEVA DETTO “SO DELLE COSE SU ROSWELL”) – IL SIPARIETTO CON IL CONDUTTORE: “HA APPENA GIOCATO LA SUA MANO. MA HA MOSTRATO LE CARTE”, “SI SENTA LIBERO DI PENSARLO. CHE POSSO DIRE? GLI UFO ERANO LA PIÙ GRANDE COSPIRAZIONE, ORA SEMBRA UNA COSA COSÌ BANALE CHE IL GOVERNO POSSA AVERE UN’ASTRONAVE ALIENA…” - VIDEO

Da www.lastampa.it

barack obama al late show di stephen colbert

Divertente siparietto alla CBS tra Barack Obama e Stephen Colbert al suo "The late show", dove l'ex presidente era ospite per presentare il suo libro, quando il conduttore ha chiesto scherzosamente ad Obama se avesse mai chiesto informazioni su UFO o alieni e Obama ha risposto "L'ho fatto. Ma è tutto quello che posso dire" ha aggiunto sorridendo.

E Colbert replicando sempre sul filo dell'arguzia: "Ok lo prendo come un si !". E poi ha rilanciato : "Perché se non ci fossero, lei direbbe non c'erano, giusto?". E al silenzio divertito di Obama, il conduttore ha aggiunto: "Lei ha appena giocato la sua mano. Ma ha mostrato le carte! Lei gioca a poker vero? Bè, lo sa, questo al 100% è far vedere le carte".

donald trump e.t.

Obama ha replicato ridendo: "Si senta libero di pensarlo", e ha aggiunto - con una frecciata a Trump (che aveva detto: "So delle cose su Roswell", la cittadina del Nex Mexico su cui nel 1947 secondo le teorie cospirazioniste si sarebbe schiantata una presunta navicella UFO): "Che posso dire? Gli UFO e Roswell erano la più grande cospirazione e ora sembra una cosa così banale, l'idea che il governo possa avere un'astronave aliena. Non è niente." E Colbert ha scherzato in risposta: "Ora la più grande cospirazione è il voto della gente in Michigan!"

area 51 vicino roswell barack obama al late show di stephen colbert barack obama e gli alieni