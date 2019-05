“HO IL SENO TROPPO GROSSO, LA MIA VITA È UN INFERNO” – IL RACCONTO DI UNA 22ENNE SVIZZERA: “NON POSSO COMPRARE REGGISENI NEI NEGOZI. FACCIO LA CAMERIERA E CON IL VASSOIO FACCIO FATICA. È DALL’ADOLESCENZA CHE MI PRENDONO IN GIRO. MI GUARDANO TUTTI COME UN OGGETTO SESSUALE” – “MI FANNO MALE MENTRE DORMO E HO PROBLEMI DI POSTURA. NON POSSO FARE UN INTERVENTO DI RIDUZIONE MAMMARIA PERCHÉ…” – LA STORIA DELLA 25ENNE AGATA A “POMERIGGIO CINQUE” QUALCHE SETTIMANA FA – FOTOGALLERY FUORI MISURA

1 – “HO LA DECIMA DI SENO, VOGLIO OPERARMI PER RIDURLO, È UNA SITUAZIONE INSOSTENIBILE” - LA STORIA DELLA 25ENNE AGATA A “POMERIGGIO CINQUE”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-ho-decima-seno-voglio-operarmi-ridurlo-201038.htm

2 – «PER VIA DEL MIO GROSSO SENO LA MIA VITA È UN VERO INFERNO»

Da www.tio.ch

22 anni, fisico snello e una 65G di seno. La vita di S.R.* però è tutt'altro che un sogno: difficoltà pratiche nella vita di tutti i giorni e sul lavoro, dolori alla schiena e problemi relazionali, soprattutto con l'altro sesso.

«Mi guardano tutti come fossi un oggetto sessuale», confida a 20 Minuten, «è dall'adolescenza che mi prendono in giro. Sono magra e appena ho iniziato a svilupparmi sono diventata bersaglio di occhiatacce e commenti... Lasciamo stare il discorso dell'educazione fisica, la piscina era un incubo e lo è pure adesso».

Con gli anni la situazione, per quanto riguarda la salute non ha fatto altro che deteriorarsi: «Per il peso ho problemi di postura, ho iniziato ad andare dal fisioterapista prima dei 20 anni ma la faccenda non si risolve, anzi». Un altro calvario è trovare i vestiti: «I reggiseni e top del costume da bagno non li posso acquistare nei negozi normali». Problemi anche sul lavoro: «Quando non studio faccio la cameriera, con il vassoio faccio una fatica incredibile, e se poi devo chinarmi...»

È da quando ha 17 anni che S. pensa alla riduzione del seno: «I seni mi fanno male la notte quando dormo, a dipendenza della posizione in cui sto», spiega. Il problema è quello dei costi: un intervento di riduzione mammaria può arrivare anche a 15'000 franchi. Per questo ha provato a chiedere alla sua cassa malati se era possibile ottenere un rimborso. La risposta, però è stata picche: coprirà i costi della fisioterapia, ma non dell'intervento.

«I presupposti per un rimborso potrebbero esserci», commenta la chirurga plastica Eva Neuenschwander Fürer, «bisogna dimostrare l'effetto nefasto sulla salute. Vero è che, di recente, le assicurazioni hanno effettuato una stretta di vite». Risultato: gli interventi di questo tipo riconosciuti e rimborsati sono calati drasticamente. Un rischio anche per quanto riguarda il cancro al seno: «Se è così prosperoso l'individuazione di un nodulo risulta molto più difficoltosa», conferma la dottoressa.

A incidere è la norma di legge che sancisce come per intervenire devono essere rimossi almeno 500 g di tessuto per lato: «È un peso che non significa niente, per una donna di 180 cm, per esempio, è meno vessante che per una più piccolina».

