LA “HOLLYWOOD SUL TEVERE” TORNA A BRILLARE – GLI STUDI DI CINECITTÀ DELLA CAPITALE SONO PIENI, LO ATTESTA ANCHE IL “NEW YORK TIMES”. IL GIORNALE AMERICANO LODA E LA ROMA CINEMATOGRAFARA GODE: NEGLI ULTIMI DUE ANNI C’È STATA UNA CRESCITA ESPONENZIALE DI TROUPE INTERNAZIONALI CHE HANNO SCELTO CINECITTÀ PER GIRARE I FILM. GLI STUDI SONO TORNATI A FUNZIONARE A PIENO REGIME GRAZIE AGLI INCENTIVI FISCALI, ALL'ALTA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE E AL FASCINO ITALIANO CHE ATTIRA GLI STRANIERI...

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I mitici studi cinematografici di Cinecittà a Roma sono pieni come non lo sono mai stati, perché le produzioni sono attratte dagli incentivi fiscali, dagli alti valori di produzione e dal glamour italiano. Scrive il NYT.

Oltre l'ingresso monumentale di Cinecittà Studios, enormi schermi sovrastano quello che normalmente è il prato anteriore dello studio cinematografico, racchiudendo un ampio backlot - e off-limits - per il film "Queer" del regista Luca Guadagnino, interpretato da Daniel Craig.

Lo Studio 5, un palcoscenico amato da Federico Fellini, è stato riconfigurato in una serie di stanze e cortili medievali per un adattamento Netflix del "Decamerone" di Boccaccio. Non lontano, il regista britannico Joe Wright ha requisito cinque studios per la serie in otto episodi "M: Son of the Century", basata sul romanzo best-seller di Antonio Scurati sui primi anni di Benito Mussolini.

In una recente mattinata, gli operai della troupe si sono arrampicati sulle impalcature per stringere i bulloni e far passare i cavi su un enorme set, originariamente costruito per "Rome" della HBO, che presto farà da sfondo a "Those About to Die", la serie sui gladiatori di Roland Emmerich con Anthony Hopkins.

Dopo decenni di alterne fortune, i favolosi studios di Roma - pronunciati Chi-neh-chi-TAH - sembrano rivivere un momento scintillante simile a quello degli anni Cinquanta e Sessanta, quando le star e i registi americani e britannici affollavano Roma e la grande Via Veneto, fiancheggiata da alberghi nel centro della città, era un vivace ritrovo per i paparazzi a caccia di celebrità.

Allora Cinecittà era conosciuta come "Hollywood sul Tevere". Oltre a molti classici del neorealismo italiano e del genere spaghetti western, vi furono girati film di spada e sabbia come "Ben Hur", "Quo Vadis" e "Cleopatra", oltre a "Vacanze Romane" e "La Pantera Rosa".

Negli ultimi due anni, "siamo passati dal 30% di occupazione al 100%", ha dichiarato Nicola Maccanico, amministratore delegato di Cinecittà. Per ottenere nuovi contratti, è stato sufficiente, ha aggiunto, modernizzare le strutture e promuovere le sue troupe di artigiani altamente qualificati, ostentare la sua posizione in una delle città più belle e storiche del mondo e sfruttare i generosi incentivi fiscali dell'Italia per le produzioni straniere.

La sua sfida, ha detto, era quella di far sì che le produzioni continuassero ad arrivare.

Maccanico è diventato amministratore delegato due anni fa: un momento particolarmente fortunato, che ha coinciso con un forte aumento della domanda di nuovi contenuti, spinta dai servizi di streaming.

Ma sa che per rimanere competitiva in un mercato di nicchia con concorrenti come lo Studio Babelsberg, vicino a Berlino, o i Pinewood Studios, alle porte di Londra, Cinecittà deve investire continuamente in se stessa e nei suoi servizi. E crescere.

Fondata nel 1937 da Mussolini per promuovere il cinema italiano e, in parte, per realizzare film di propaganda fascista, Cinecittà sta introducendo un importante rinnovamento utilizzando i fondi dell'Unione Europea per la ripresa della pandemia.

Quattro palcoscenici esistenti saranno ristrutturati e altri cinque saranno costruiti entro il 2026. Un palcoscenico è già stato dotato di una gigantesca parete LED high-tech che consente di aggiungere effetti virtuali durante la produzione. In questi pomeriggi, il palcoscenico era occupato da una troupe che stava girando una scena della serie Mussolini, con disegni astratti colorati in rosa pallido e blu che danzavano sullo schermo. Durante la visita al set, Wright ha enigmaticamente descritto l'estetica della serie come "piuttosto stravagante" e "piuttosto caleidoscopica".

Maccanico ha dichiarato che la tecnologia degli effetti virtuali ha ampliato enormemente il potenziale cinematografico di Cinecittà, rendendo sostenibili "sviluppi narrativi che prima sarebbero stati impossibili a causa delle limitazioni di budget".

Anche lo sconto fiscale del 40% sui costi di produzione per i film e le serie televisive internazionali è stato un forte richiamo per l'Italia.

Nei suoi 90 anni di storia, lo studio ha avuto la sua parte di bassi, ma anche di alti. A un certo punto è stato utilizzato soprattutto per le serie televisive italiane. (Solo il set del "Grande Fratello", andato in onda per la prima volta nel 2000, è ancora operativo). Anche in tempi di magra, Cinecittà ha mantenuto nel suo organico artigiani come falegnami, saldatori e pittori di set.

In una recente mattinata, Paolo Perugini, caposquadra della falegnameria di Cinecittà, stava armeggiando con un computer collegato a una sega industriale che tagliava decine di pannelli identici che, una volta verniciati, sarebbero stati utilizzati sul set di un film di kung fu (progetto ancora segreto).

Il suo team di falegnami era al lavoro su tre produzioni, ha detto, ma negli ultimi anni ne aveva lavorate fino a otto contemporaneamente. Il lavoro è aumentato notevolmente da quando la pandemia di coronavirus ha iniziato a diminuire, ha detto. "Non ci fermiamo mai", ha detto. "Per fortuna".

L'anno scorso, Cinecittà ha firmato un accordo quinquennale con il gruppo di produzione Fremantle per l'affitto continuo di sei palcoscenici nel sito. (Attualmente sono occupati da "M" di Wright e "Queer" di Guadagnino).

Maccanico ha detto che sta cercando di sviluppare partnership simili con "produttori indipendenti, servizi di streaming o - perché no? - altri studios", aggiungendo: "Ecco perché la crescita è importante, perché ci permette di andare in questa direzione".

La seconda fase del piano di crescita di Maccanico prevede un accordo con un gruppo controllato dallo Stato per l'acquisto di un terreno di 75 acri non lontano dagli studios originali. Lo sviluppo di questo sito si avvarrà anche di una parte dei 262 milioni di euro provenienti dalla sovvenzione dell'Unione Europea per rendere gli studios più attraenti per le grandi produzioni.

Il fatto che così tante grandi produzioni siano già a Roma ha già dato una spinta agli abitanti del luogo e alle aziende che producono film. "È stata una forza trainante positiva", ha detto Maccanico. "L'unica cosa che non possiamo fare è far decollare di nuovo Via Veneto", ha aggiunto, "perché gli attori non si comportano più come una volta".