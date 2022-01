“IBRA? MAI FATTO UN PASSO INDIETRO DAVANTI A LUI” – CHIELLO ACCENDE MILAN-JUVE CHE VALE UN PEZZO DELLA PROSSIMA CHAMPIONS - E’ ANCHE LA SFIDA TRA IBRAHIMOVIC E DYBALA – ZLATAN PUÒ DIVENTARE IL PIÙ VECCHIO A FAR GOL AI BIANCONERI, LA JOYA CERCA IL 1° GOL SAN SIRO. IL FUTURO DI ENTRAMBI E’ IN BILICO. HANNO IL CONTRATTO IN SCADENZA A FINE GIUGNO. CAMBIA L’ARBITRO: DI BELLO AL POSTO DI ORSATO

Sotto a chi segna. Milan-Juve vale un pezzo della prossima Champions, un bel po’ di storia del calcio e soprattutto un festival del gol con due solisti che non vedono l’ora di far sentire la loro voce a San Siro. Zlatan Ibrahimovic e Paulo Dybala sono diversi per età, fisico e percorsi, ma ad unirli non c’è solo lo scettro di migliori bomber delle proprie squadre (rispettivamente 8 e 7 reti in questo campionato) e un futuro in bilico con un contratto in scadenza a fine giugno.

MILAN-JUVE, LA PROBABILE FORMAZIONE DI ALLEGRI: CHIELLINI A MUSO DURO

La quarta difesa della Serie A contro il secondo miglior attacco del campionato, ennesima prospettiva del duello tra Milan e Juventus, in scena domani a San Siro. All’andata, alla quarta giornata, la retroguardia bianconera si era presentata davanti ai rossoneri con un primato negativo: era riuscita a subire cinque gol in appena tre partite. Poi la squadra ha lavorato duramente per ritrovare quell’equilibrio e quell’attenzione difensiva fondamentale per superare la crisi: sigillare la difesa e ricostruire la mentalità vincente è stato il mantra di Massimiliano Allegri, un progetto di cambiamento che ha però richiesto tempo.

I progressi iniziano a vedersi più avanti, a novembre e dicembre la Juventus subisce appena due gol in otto partite di campionato, il segnale che la difesa ha voltato pagina: dopo gli svarioni iniziali, Chiellini e compagni sono tornati ai rendimenti consueti. Uno standard che la Juventus fatica a mantenere con il nuovo anno, quattro reti prese in tre partite, ma almeno, tornando a segnare con frequenza, arriva al big match lanciata da 8 risultati utili di fila in campionato, con una difesa che ha stretto i denti per far fronte alle tante defezioni. Domani sera Allegri non potrà ancora contare su Leonardo Bonucci (rientra dopo la sosta), ma almeno può affidarsi a un combattente come Giorgio Chiellini, spremuto per 120 minuti in Supercoppa, ma tenuto in panchina con l’Udinese e in campo appena mezz’ora in Coppa Italia.

Chiellini-Ibrahimovic, duello tra migliori nemici

La presenza del capitano ha la capacità di far affiorare i ricordi della sfida, ma soprattutto, di un duello che potrebbe essere arrivato al capolinea. Chiellini contro Zlatan Ibrahimovic è un classico senza tempo, i migliori nemici in carriera (copyright del bianconero) che si affrontano (all’andata mancava lo svedese) probabilmente per l’ultima volta. Ex compagni di squadra, poi rivali in Serie A e in Nazionale, hanno sempre dato vita a lotte senza mai risparmiarsi.

«Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro di fronte a lui. Quando è passato all’Inter è diventato il nemico assoluto, poi un avversario» il pensiero del bianconero, che non si discosta molto da quello rossonero. «Chi me la darà nella vita di tutti i giorni l’adrenalina che mi dava Chiellini?» si è interrogato Ibra nella sua autobiografia.

