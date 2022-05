“INCONTRIAMOCI A METÀ STRADA, SIGNORE: PERDETE IL CAZZO!”- RICKY GERVAIS SCATENA UN’ONDATA DI POLEMICHE DOPO AVER PRESO PER IL CULO IL PENSIERO UNICO E “L’INTOCCABILE” COMUNITÀ TRANS: “AVETE PRESENTE LE NUOVE DONNE CON LA BARBA E IL CAZZO? ORA NOI NON SAPPIAMO COSA SARÀ OFFENSIVO IN FUTURO, MA OGGI LO È DIRE CHE “LE DONNE NON HANNO IL PENE”. NON TROVERETE UN TWEET CHE LO DICE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI. E SAPETE PERCHÉ? NON PENSAVAMO DI DOVERCI PORRE IL PROBLEMA…” - VIDEO

DAGONEWS

RICKY GERVAIS

Lo speciale Netflix di Ricky Gervais "SuperNature" è disponibile da poche ore, ma ha già scatenato un’ondata di polemiche e accuse di transfobia. Dopo quattro minuti dall'inizio dello speciale, Gervais si tuffa sulla comunità trans.

«Oh, donne! – inizia Gervais - Non tutte le donne, intendo quelle all'antica. Le donne all'antica, quelle con l'utero. Quei fottuti dinosauri. Amo le nuove donne. Sono fantastiche, vero? Quelle con la barba e il cazzo. Sono buone come l'oro, le adoro. Ora quelle all'antica dicono: "Oh, vogliono usare i nostri gabinetti". Perché non dovrebbero usare i tuoi gabinetti? Sono donne, guarda i loro pronomi! Questa persona non è una signora. “Beh, ha il pene. E se mi violentasse” potrebbero rispondermi le donne all’antica. E se ti stuprasse, fottuta puttana TERF?”. All’acronimo TERF, o Trans-Exclusionary Radical Femminista, sono associate le persone che rifiutano l'idea che le donne trans siano donne.

il discorso di ricky gervais 7

Pochi minuti dopo, parlando di Kevin Hart bandito dagli Oscar nel 2018 per tweet omofobi scritti in passato, Gervais ha continuato a scherzare sulla comunità trans: «Non puoi prevedere cosa sarà offensivo in futuro. Non sai quale sarà il pensiero dominante. Non sai quale sarà la cosa peggiore che puoi dire per farti cancellare su Twitter e ricevere minacce di morte. Di sicuro la cosa peggiore che puoi dire oggi è "Le donne non hanno il pene", giusto? Ora, non troverai un tweet di dieci anni fa di qualcuno che dice: "Le donne non hanno il pene". Ma sapete perché? Non pensavamo di doverlo fare, cazzo!».

ricky gervais

Verso la fine dello speciale, Gervais torna sui trans: «Nella vita reale ovviamente sostengo i diritti dei trans. Sostengo tutti i diritti umani e i diritti dei trans sono diritti umani. Vivete la vostra vita nel migliore dei modi. Usate i tuoi pronomi che preferite. Siate il genere che sentite di essere. Ma incontriamoci a metà strada, signore: perdete il cazzo. Questo è tutto quello che sto dicendo». Gervais si è lanciato anche in battute su Hitler e l’Aids.

Decine di fan di destra hanno difeso Gervais mentre un’altra fetta ha chiesto di boicottare lo speciale di Netflix.

