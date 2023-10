YOAV GALLANT 1

1. MO: GALLANT, 'INIZIATA NUOVA FASE DELLA GUERRA'

(Adnkronos) - Una "nuova fase della guerra". Parla così il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, secondo quanto riporta Haaretz mentre si intensificano le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza, controllata da Hamas, dopo il terribile attacco sferrato dal gruppo il 7 ottobre in Israele.

Gallant, riporta il giornale, ha assicurato che l'operazione militare nell'enclave palestinese "continuerà fino a nuovo ordine".

"Siamo passati a una nuova fase della guerra - ha detto Gallant - La notte scorsa la terra a Gaza ha tremato". "Abbiamo attaccato i terroristi a tutti i livelli, ovunque", ha aggiunto.

artiglieria israeliana contro gaza

2. HAMAS, 'ISRAELE ESITA AD INVADERE GAZA PERCHÉ HA PAURA'

(ANSA) - "L'esitazione di Israele di fronte all'invasione di terra di Gaza dimostra uno stato di confusione e paura": lo ha affermato un dirigente di Hamas, Izzat al-Reshek, citato dall'agenzia di stampa Shehab, vicina a Hamas.

"La resistenza è pronta allo scontro", ha aggiunto al-Reshek, denunciando poi che la privazione di acqua, combustibile e corrente elettrica imposta alla popolazione di Gaza da Israele "è un crimine di guerra".

3. MO: IDF AGLI ABITANTI DI GAZA, 'ANDATE AL SUD SUBITO PER LA VOSTRA SICUREZZA'

attacco israeliano su gaza 2

(Adnkronos) - Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno lanciato un nuovo avvertimento alla popolazione del nord della Striscia di Gaza, chiedendo loro di spostarsi al sud dell'enclave palestinese. In quello che ha definito ''un messaggio urgente per la vostra sicurezza'', il portavoce dell'Idf Daniel Hagari si è rivolto alla ''popolazione di Gaza City e del nord della Striscia di Gaza'', chiedendo loro di ''spostarsi temporaneamente al sud''. E ''non si tratta di una mera precauzione'', ma di ''un appello urgente per la sicurezza dei civili di Gaza''.

soldati israeliani

In un videomessaggio condiviso sulla rete social X, Hagari ha ripetuto due volte la necessità che la popolazione di Gaza si trasferisca al sud e lo deve fare ''immediatamente''. Si tratta di ''una misura temporanea'', ha poi aggiunto, spiegando che ''sarà possibile tornare al nord una volta che cesseranno le ostilità''.

Hagari ha quindi detto agli abitanti di Gaza che ''Hamas mette in pericolo le vostre vite mettendo armi e nascondendo uomini in strutture civili, tra cui scuole, moschee e ospedali''. Il portavoce militare ha spiegato che ''l'intento delle Idf è quello di neutralizzare la minaccia di Hamas con precisione e intensità''. Hagari ha detto che ''non dimenticheremo'' il massacro compiuto da Hamas, che lo scorso ''7 ottobre ha ucciso donne, uomini, bambini e neonati, ha stuprato, bruciato persone vive'' e ''non dimenticheremo i 200 ostaggi''.

4. SIRENE PER RAZZI DA GAZA IN CENTRO ISRAELE E ZONA TEL AVIV

attacco israeliano su gaza 9

(ANSA) -Le sirene di allarme anti razzi da Gaza sono risuonate nel centro di Israele e nella zona grande di Tel Aviv. Lo ha fatto sapere l'esercito. In aria si sono sentite le esplosioni dell'intercettazione di razzi da parte dell'Iron Dome.

attacco israeliano su gaza 6 attacco israeliano su gaza 10 attacco israeliano su gaza 3 attacco israeliano sulla striscia di gaza attacco israeliano su gaza 8

attacco israeliano su gaza 1 GUERRA ISRAELE - GAZA - VIGNETTA DI GIANNELLI GLI SCHIERAMENTI IN MEDIO ORIENTE attacco israeliano su gaza 7 attacco israeliano su gaza 4 attacco israeliano su gaza 5 aiuti umanitari a gaza