“AL LIMITE DELLA DOCENZA” – ALDO GRASSO E LO SCAZZO BURIONI-BOLDRIN: “SE LA VITA ACCADEMICA È FATTA DI QUESTI (IN)DOCENTI DA TASTIERA PREOCCUPA PIÙ IL TRIBALISMO UNIVERSITARIO DEL CORONAVIRUS. PER IL SECONDO SI SPERA IN UN VACCINO. E ANCORA UNA VOLTA SI CONFERMA CHE L’INSULTO È PRIVILEGIO DEI «LAUREATI», GLI UNICI CAPACI DI OFFENDERE CON CONSAPEVOLE PERFIDIA…"

2 – BURIONI E BOLDRIN, ACCADEMICI AL LIMITE DELLA DOCENZA

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Al limite della docenza. Se le sono dette di santa ragione. Dette, non date: meglio così, di ragionevole c’è ben poco. Causa impennata nuovi contagi, il virologo Roberto Burioni è tornato su Twitter per prospettare un possibile secondo lockdown. L’ipotesi non è andata giù all’economista Michele Boldrin: «Pensare sia lo strumento a cui pensare per minimizzare i danni vuol dire essere profondamente in malafede».

A quel punto i due hanno cominciato a indossare i costumi del wrestling. Burioni ha invitato gli economisti a smettere di giocare al dottore, Boldrin gli ha risposto di occuparsi dei malati, allora Burioni gli ha ricordato che le malattie lui può solo prendersele e non commentarle, Boldrin ha rivendicato il diritto di commentare le «scemenze dei virologi televisivi» e a quel punto i due hanno raggiunto l’apice dell’egolatria e della vanità. Burioni ha ricordato a Boldrin che anche lui è professore ordinario e l’altro: «Tu non sei un professore ordinario come me, e comunque mi frega meno di zero dei titoli».

Certo, se la vita accademica è fatta di questi (in)docenti da tastiera preoccupa più il tribalismo universitario del coronavirus. Per il secondo si spera in un vaccino.

E ancora una volta si conferma che l’insulto è privilegio dei «laureati», gli unici capaci di offendere con consapevole perfidia.

