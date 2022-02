24 feb 2022 08:34

“LUCA NON È MORTO PER CASO, È STATA UN’ESECUZIONE” - I SOSPETTI DI SALVATORE ATTANASIO, PADRE DELL’AMBASCIATORE UCCISO IN CONGO UN ANNO FA: “IN QUELLA ZONA CI SONO RISORSE PREZIOSE, SI PARLA DI FOSSE COMUNI. FORSE LUCA AVEVA SCOPERTO QUALCOSA CHE NON DOVEVA SAPERE. E MIO FIGLIO NON ERA UNO CHE GIRAVA LA TESTA DI LÀ” - L’ACCUSA ALLO STATO ITALIANO: “NESSUNO HA COMPIUTO UN GESTO FONDAMENTALE: PRESENTARE UN’INTERROGAZIONE ALLE NAZIONI UNITE SULL’OPERATO DI UNA LORO AGENZIA”