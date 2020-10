7 ott 2020 13:35

“LA MAGA HA FATTO LA MAGIA NERA E NON BISOGNA FARLA ARRABBIARE” - ERA UNA DELLE FRASI USATE DA UN 48ENNE CON PROBLEMI PSICHICI DI LODI PER SOTTOMETTERE TRE UNDICENNI E COSTRINGERLE A FOTO E RITI EROTICI - SU WHATSAPP, DOVE SI PRESENTAVA COME “CATTIVISSIMA GIULIA”, DISTRIBUIVA ISTRUZIONI, IMPONEVA COMPORTAMENTI, IMPONEVA ALLE TRE BAMBINE DI ANDARE A CASA SUA, DI SOTTOPORSI A RITI DI PURIFICAZIONE CON LATTE O CREME - E’ STATO SCOPERTO PERCHÉ HA COMMESSO UN ERRORE…