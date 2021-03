31 mar 2021 20:58

“MAMMINA MIA, NON TI HO MAI DIMENTICATO” – A “POMERIGGIO CINQUE” VANNO IN ONDA ALCUNI STRALCI DELL’INTERVISTA A OLESYA ROSTOVA, LA RAGAZZA RUSSA CHE POTREBBE ESSERE DENISE PIPITONE E CHE HA RACCONTATO LA SUA STORIA IN UN PROGRAMMA RUSSO: “I NOMADI MI DICEVANO CHE LA MIA MAMMA MI AVEVA PORTATO IN UCRAINA. SONO VIVA, VOGLIO SAPERE”