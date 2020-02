27 feb 2020 18:46

“CON MARIO E’ MORTA UNA PARTE DI ME E ANCHE SONO MORTI ANCHE I NOSTRI FIGLI MAI NATI” – AL VIA IL PROCESSO PER L’OMICIDIO CERCIELLO. PARLA LA VEDOVA DEL VICEBRIGADIERE: "CON LA SUA MORTE E’ FINITA LA MIA FAMIGLIA PERCHE’ NELLA TOMBA SONO FINITI ANCHE TUTTI I NOSTRI SOGNI" - I MINISTERI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA SONO PARTI CIVILI – 100 I TESTIMONI - VIDEO