Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

Cristina Seymandi risponde con voce normale al telefono. È tranquilla, ed esercita pure il dono dell’ironia quando le si chiede di ricostruire quanto accaduto la sera del 27 luglio, il suo compleanno oltretutto.

Quella sera in cui il suo promesso sposo, il finanziere Massimo Segre, le ha fatto una festa a sorpresa, anzi, un agguato a sorpresa, durante la quale anziché annunciare il loro matrimonio ha dichiarato (a favore di smartphone) che anziché convolare a nozze il prossimo ottobre l’avrebbe lasciata. «Vai pure a Mikonos con il tuo avvocato, tanto è tutto pagato, visto che sei innamorata di lui, ti lascio libera…».

[…] questa storia che intreccia il mondo della finanza a quello della politica e della Torino bene (in salsa Temptation Island), è diventata «La Storia dell’estate» con vittime e carnefici che si scambiano i ruoli di fronte alla tribuna dei social.

Cristina, ha dormito stanotte?

«Devo dirle di sì. I giorni dopo la festa non ho dormito. È stata un doccia ghiacciata. Ma ora sì. Comincio a viverla con il giusto distacco. È stata una pagliacciata diciamo la verità. Non eravamo 150, eravamo 45 ed erano quasi tutti amici miei.

Lui deve essere stato preso in mezzo da qualcuno, ha deciso di fare una figuraccia lui per primo, che è un personaggio di primo piano. Pensi che quando se n’è andato, ed era casa sua, ha dovuto farlo accompagnato da quattro body guard: aveva orchestrato tutto».

E lei è andata via subito?

«Certo. Che dovevo fare? In quella casa non rimetterò più piede. Ora sono in vacanza, dovevamo partire il giorno dopo per MIkonos si figuri, le valigie erano già pronte…».

E lei che fa andrà a MIkonos da sola? O con l’avvocato?

Cristina ride. «Se vado via andrò via sola. Ma vi assicuro che le persone che ha citato sono tutti fantasmi. E a proposito di tradimenti lui deve pensare a se stesso in primis».

Lei sui social ha ricevuto la solidarietà di molte donne. Come si sente di fronte invece a chi la condanna?

«Lui è un uomo molto vendicativo. Ma io non mi sento scalfita. La verità verrà fuori. E ripeto mi spiace forse più per lui che per me. E poi per tutte le persone che sono venute fuori attorno a questa vicenda che in realtà non c’entrano nulla».

Lei ha chiuso per sempre con Massimo Segre? […]

«No, chiudere per sempre non posso, resta in piedi il lavoro e non posso permettermi di perderlo».

Come giudica quelle pubbliche accuse di tradimento?

«In una frase sola: da che pulpito viene la predica».

Uno sfogo, un agguato, una vendetta. Come giudica quei tre minuti che hanno gelato lei per prima e poi anche gli invitati?

«Lui in questo periodo era molto stanco. E guardandolo ho pensato: “Questo è impazzito”. Ma sono certa che c’è qualcuno dietro di lui che ha soffiato sul fuoco, insomma, l’ha manipolato».

E il video? Pensa sia stato anche quello organizzato ad arte?

«Direi di sì visto l’uso che ne è stato fatto».

Ora che farà?

«Voglio riposarmi. tanto sono già in vacanza. Ma non pensatemi stracciata. Non me l’aspettavo ma ci vuole altro per piegarmi».

