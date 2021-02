2 feb 2021 16:40

“MI MANCANO LE CAPACITÀ PER ESSERE UNA MADRE CASALINGA” – FATE FARE AD ANGELINA JOLIE UN GIRO A CASA DELLE FAMIGLIE CHE VIVONO IN 50 METRI QUADRATI E POI VEDIAMO SE TORNA A SBOMBALLARCI CON LE DIFFICOLTÀ DI FARE LA MADRE IN LOCKDOWN: “I MIEI FIGLI SONO BRAVI A PRENDERSI CURA DI SE STESSI. LI ADORO. SIAMO UNA SQUADRA. I BAMBINI SONO ABBASTANZA RESILIENTI E MI STANNO AIUTANDO, MA IO NON SONO AFFATTO BRAVA…”