23 ago 2020 17:38

“MI SERVONO I SOLDI PER LA DROGA” - A ROMA UN 37ENNE DISTRUGGE CASA PER COSTRINGERE LA FIGLIA 16ENNE A DARGLI I SOLDI PER GLI STUPEFACENTI - QUANDO LA RAGAZZINA SI E’ OPPOSTA, L’UOMO (CHE HA GIA’ PRECEDENTI PENALI) HA SCATENATO LA SUA RABBIA IN CASA - E LA POVERINA E’ STATA COSTRETTA A SCUCIRE 20 EURO, PUR DI FARLO CALMARE. MA POI…