22 apr 2023 11:00

“MIA MADRE HA SPOSATO LA PERSONA CHE AMAVA” – TOM PARKER BOWLES HA ASFALTATO HARRY, RISPONDENDO ALLE BORDATE DEL DUCA CHE AVEVA DEFINITO LA MATRIGNA “PERICOLOSA” E IMPEGNATA IN UN “LUNGO GIOCO” FINALIZZATO AL MATRIMONIO CON CARLO - “NON MI INTERESSA QUELLO CHE DICE QUALCUNO: NON SI TRATTA DI UNA SORTA DI FINE DEL GIOCO” – CAMILLA HA DECISO DI NON RISPONDERE A HARRY, MA STA MANDANDO AVANTI LA CORAZZATA…