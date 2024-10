“MIO FIGLIO BARRON È STATO VITTIMA DI BULLISMO” – ALTRE RIVELAZIONI DELL’AUTOBIOGRAFIA DI MELANIA TRUMP: DAL PRIMO INCONTRO CON DONALD AGLI INSULTI AL FIGLIO, FINO ALL’AMICIZIA “SPECIALE” CON RE CARLO – “SONO STATI FATTI COMMENTI CRUDELI SU MIO FIGLIO ONLINE. ERA DIVENTATO OGGETTO DI BULLI CHE LO DEFINIVANO AUTISTICO" - "DONALD? DAL MOMENTO IN CUI CI SIAMO INCONTRATI, C’È STATA UNA SCINTILLA INNEGABILE. C’ERA QUALCOSA DI MAGNETICO IN LUI. E CON RE CARLO..."

Estratto dell'articolo di www.ilmessaggero.it

melania trump

Melania Trump a favore dell'aborto ma anche per una politica più umana ed empatica verso i migranti. Innamorata di suo marito con cui ebbe da subito una scintilla innegabile e amica "speciale" di Re Carlo. E' un ritratto sorprendente quello che emerge dalla nuova esplosiva autobiografia della moglie di Donald Trump. […]

Il primo incontro con Donald

Melania Trump ha descritto la "scintilla innegabile" che ha sentito tra lei e Donald quando si sono incontrati per la prima volta. I due si incontrarono a una festa a New York nel settembre 1998. […] "Dal momento in cui io e Donald ci siamo incontrati, c'è stata una scintilla innegabile. C'era qualcosa di magnetico in lui.

Il figlio bullizzato e le voci di autismo

Melania ha affermato che il figlio Barron è stato "vittima di bullismo" a causa delle voci che lo definivano autistico con commenti "crudeli" pubblicati online. Nel suo nuovo libro di memorie l'ex First Lady ha rivelato che il figlio Barron era il bersaglio dei "bulli" a causa delle voci sull'autismo.

donald e melania trump

Le accuse di plagio del discorso di Michelle Obama

Ha poi rivelato di essersi sentita "completamente abbandonata" dopo che sono emerse accuse di aver plagiato uno dei discorsi di Michelle Obama. Il discorso di Melania del 2016 avrebbe dovuto essere la sua prima vera presentazione agli elettori americani che l'avevano vista accanto a suo marito per mesi ma l'avevano a malapena sentita parlare. Ma quando ha parlato, la gente si è affrettata a sottolineare le somiglianze, che la stessa Melania ha definito "innegabili".

barron donald e melania trump

L'amicizia "speciale" con Re Carlo

Melania ha poi rivelato di essere amica di penna di re Carlo, con il quale condivide una «corrispondenza continua» dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005.

A favore dell'aborto

Le parole di Melania sull'aborto sembrano andare ben oltre, scavando un solco tra lei, il marito e gran parte del partito. «È fondamentale garantire che le donne abbiano autonomia nel decidere la loro preferenza di avere figli, in base alle proprie convinzioni, libere da qualsiasi intervento o pressione da parte del governo», scrive l'ex first lady.

melania trump re carlo

[…] Melania elenca le «legittime ragioni» per abortire: il pericolo di vita per la madre, lo stupro e l'incesto, ma anche un difetto congenito alla nascita o gravi condizioni mediche.

E ammette l'interruzione di gravidanza tardiva se necessario. «Come comunità dovremmo abbracciare questi standard di buon senso», sottolinea, ammonendo che «lo stigma culturale associato all'aborto deve essere eliminato». E se Trump voterà 'no' al referendum pro aborto in Florida, lei - a giudicare dalle sue parole - voterà sì.

autobiografia melania trump

L'immigrazione

Nei suoi memoir, Melania rivela anche di aver costretto il marito ad abbandonare la sua politica di immigrazione dura, definendo «inaccettabili» le separazioni dei bambini dai genitori al confine col Messico, in base alla politica di «tolleranza zero» della sua amministrazione. E si dice «solidale con tutti coloro che desiderano trovare una vita migliore in questo Paese», comprendendo «intimamente, come immigrata, il necessario, seppur arduo, processo per diventare legalmente un'americana»: un'empatia che apparentemente sconfessa l'approccio offensivo e discriminatorio del marito, che proprio oggi ha minacciato di togliere persino lo stato legale ai migranti haitiani.

