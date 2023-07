“DA MIO ZIO MARIO MENEGUZZI SOLO AVANCES VERBALI, UN REGALINO E POI NIENT’ALTRO” – NATALINA ORLANDI, SORELLA DI EMANUELA, NON SMENTISCE DI AVER RICEVUTO DELLE “ATTENZIONI MORBOSE” DA SUO ZIO, COME RIVELATO NEL CARTEGGIO TRA IL SEGRETARIO DI STATO AGOSTINO CASAROLI E UN PRETE CONFESSORE DELLA FAMIGLIA ORLANDI: "LA COSA RISALE AL 1978. NON DISSI NULLA A MIO PADRE. NEL 2017 VENGO CONTATTATA DAL CARDINALE BECCIU. CHE MI DISSE..." - PIETRO, FRATELLO DI EMANUELA, SOSTIENE CHE IL GIORNO DEL RAPIMENTO DELLA RAGAZZA MENEGUZZI FOSSE IN VACANZA FUORI ROMA

1.NATALINA ORLANDI, CON MIO ZIO NULLA, SOLO PICCOLA AVANCE

pietro e natalina orlandi

(ANSA) - "La cosa risale al 1978, ma con mio zio non c'è stato nulla. Lavoravamo insieme con mio zio, da lui sono state fatte semplici avance verbali, un regalino, poi quando ha visto che non c'era nessuna possibilità è finito tutto lì. Non c'è stato altro".

Lo ha detto in conferenza stampa Natalina Orlandi. "Non dissi nulla a mio padre, solo al mio fidanzato Andrea poi diventato mio marito. E ne parlai in confessione col nostro padre spirituale. E ora questa cosa insignificante è stata venduta come chissà quale scoop".

2.CASO ORLANDI: FRATELLO PIETRO, 'GIORNO SCOMPARSA MIO ZIO ERA IN VACANZA CON I FIGLI'

pietro e natalina orlandi

(Adnkronos) - Il giorno della scomparsa di mia sorella Emanuela ''mio zio era lontano da Roma, con i figli nel paese dove vanno in vacanza''. Così Pietro Orlandi nella conferenza stampa convocata dopo la notizia diffusa ieri dal tg de La7 di un carteggio tra l'ex Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli e un sacerdote confessore della famiglia di Emanuela Orlandi su presunte molestie subite dalla sorella Natalina da parte di uno zio poi deceduto.



3.CASO ORLANDI: SORELLA NATALINA, 'BECCIU DISSE CHE SAPEVA MIA STORIA, MI SEMBRO' FORMA RICATTATORIA'

(Adnkronos) - ''Nel 2017 vengo contattata da Becciu. Mi dice che mio fratello insisteva per avere documentazione ma che aveva dei documenti del 1978 che mi riguardavano. Mi e' sembrata forma ricattatoria. Ho detto che io non avevo problemi''. Così Natalina Orlandi, sorella di Emanuela Orlandi, nella conferenza stampa convocata dopo il servizio di ieri al tg La7.

agostino casaroli

NATALINA ORLANDI IDENTIKIT DELL UOMO CHE FU VISTO PARLARE CON EMANUELA LA SERA DEL SUO RAPIMENTO MARIO MENEGUZZI - ZIO DI EMANUELA ORLANDI sit in in vaticano per emanuela orlandi 2 EMANUELA ORLANDI