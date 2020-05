IL CALCIO DIVENTA UNA QUESTIONE PRIVATE (EQUITY) - IL FONDO CVC VUOLE COMPRARSI I DIRITTI DELLA SERIE A PER 10 ANNI, UN ACCORDO DA MOLTI MILIARDI NEL MOMENTO IN CUI LE SQUADRE RISCHIANO IL FALLIMENTO PER LO STOP DA CORONAVIRUS - LA PROPOSTA DI CVC ANDRÀ COMUNQUE MISURATA CON I DETTAMI DELLA LEGGE MELANDRI CHE OBBLIGA AL BANDO PER I DIRITTI PER IL PROSSIMO TRIENNIO. NEL 2021 SCADONO QUELLI DI SKY E DAZN…