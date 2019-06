“È UN MOSTRO. AVEVA UNA DOPPIA VITA” – UNA FURENTE PAMELA ANDERSON ANNUNCIA SU INSTAGRAM LA FINE DEL MATRIMONIO CON ADIL RAMI, CALCIATORE EX MILAN: “GLI ULTIMI DUE ANNI SONO STATI UNA GRANDE BUGIA. SONO STATA RAGGIRATA. SCHERZAVA SU ALTRI CALCIATORI CHE HANNO AMANTI AD ASPETTARLI IN APPARTAMENTI VICINO A QUELLI DELLE MOGLI. LI CHIAMAVA 'MOSTRI'. MA È PEGGIO. HA MENTITO A TUTTI…” (VIDEO E FOTO HOT)

Da "d.repubblica.it"

“È dura da accettare". Inizia così il lungo post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Pamela Anderson con il quale l'ex bagnina di Baywatch annuncia la fine della sua relazione con Adil Rami, calciatore dell'Olympique Marsiglia con un passato nel Milan. I due si sono sposati nel 2018 e dal 2017 fanno coppia fissa, ma a quanto pare la relazione è stata minata dall'infedeltà di Rami.

Almeno stando alle parole scritte da Pamela: "Gli ultimi due anni abbondanti della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata raggirata, spinta a credere che tra noi ci fosse un grande amore. Sono devastata dall'aver scoperto negli ultimi giorni che lui stava conducendo una doppia vita.

Ha sempre scherzato su altri calciatori che hanno amanti ad aspettarli in appartamenti vicino a quelli dove vivono le loro mogli. Ha chiamato quegli uomini 'mostri'. Ma questo è peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare così il cuore e la mente di due donne?

E sono sicura che ce ne fossero altre. È un mostro. Come ho potuto aiutare così tante persone con National DV Hotline [associazione che aiuta le vittime di violenza domestica e abusi nelle relazioni, N.d.R.] e non riuscire ad essere abbastanza accorta o capace di aiutare me stessa?".

Uno sfogo in piena regola dunque quello di Pamela Anderson che lascia intendere di aver scoperto che il marito Adil Rami conduceva una doppia vita con un'altra (o più di una) donna. I follower dell'ex bagnina non le hanno fatto mancare l'affetto e il sostegno con messaggi di incoraggiamento: "Mi è successa la stessa cosa. Non essere severa con te stessa.

Alla fine delle nostre vite la cosa peggiore che potranno dire è che noi abbiamo amato troppo ciecamente e profondamente. Lo accetterò. Pensa a quello che potranno dire di lui", scrive una utente. Mentre un'altra le scrive: "Pamela, mi dispiace così tanto che stai vivendo questa cosa. Che stupido è stato a giocare così con il cuore e le emozioni delle persone e a farti questo.

Ti ha usato ed è terribile. Grazie per essere stata onesta e trasparente con i tuoi fan, ora sappiamo cosa stai passando. Sii forte e concediti di sentirti arrabbiata, depressa, triste, confusa, delusa e così via. Molte onde emotive ti attraverseranno il cuore e la mente. Sei una guerriera e supererai anche questa. Circondati di familiari e amici".

Finisce dunque anche il quinto matrimonio per Pamela Anderson dopo quelli con Tommy Lee, Kid Rock e i due con Rick Salomon.

