"NON C'È NESSUNA ARMA CHE POSSA AIUTARE LA RUSSIA A VINCERE LA GUERRA. HA GIA' PERSO" - ZELENSKY PROVA A SGONFIARE LA MINACCIA ATOMICA EVOCATA DA PUTIN: "GLI UCRAINI SANNO PER COSA STANNO COMBATTENDO. SEMPRE PIÙ CITTADINI RUSSI SI RENDONO CONTO CHE DEVONO MORIRE SOLO PERCHÉ UNA PERSONA NON VUOLE FERMARE LA GUERRA" - IL WALL STREET JOURNAL IRRIDE IL CREMLINO: "IL PRINCIPALE 'FORNITORE' DI ARMI PESANTI ALL'UCRAINA E' LA RUSSIA, GRAZIE ALLE CENTINAIA DI CARRI ARMATI, OBICI E VEICOLI BLINDATI CADUTI NELLE MANI DI KIEV…"

ZELENSKY, LA RUSSIA HA GIÀ PERSO, NON IMPORTA QUALI ARMI USI

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Non importa quali armi possiate trovare, avete già perso": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso di ieri sera, sottolineando che non c'è nessuna arma che possa aiutare la Russia a vincere la guerra. "Gli ucraini sanno per cosa stanno combattendo.

Ora sempre più cittadini russi si rendono conto che devono morire solo perché una persona non vuole fermare la guerra", ha proseguito. E poi: "Anche se voi (gli occupanti) trovate ancora qualche altra arma da qualche parte nel mondo, come questi Shahed iraniani (i droni Shahed-136 che le forze russe hanno usato ultimamente, ndr) che usate per bombardare le nostre città... non vi aiuterà comunque. Avete già perso".

WSJ, È LA RUSSIA IL PIÙ GRANDE 'FORNITORE' DI ARMI A KIEV

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - E' la Russia, e non gli Stati Uniti e altri Paesi alleati, il principale 'fornitore' di armi pesanti all'Ucraina grazie alle centinaia di carri armati, obici e veicoli blindati caduti nelle mani di Kiev nel corso delle sue offensive contro le forze di Mosca: è il parere di alcuni analisti di intelligence intervistati dal Wall Street Journal.

Secondo questi analisti, la rapida avanzata dell'Ucraina nella regione di Kharkiv (nord-est) il mese scorso ha permesso all'Ucraina di appropriarsi di un'enorme quantità di armi pesanti russe. A queste si aggiungono le armi prese durante la ritirata della Russia dalla capitale e da altre parti dell'Ucraina settentrionale lo scorso aprile.

In termini numerici, secondo gli analisti, Mosca ha quindi superato di gran lunga gli Usa e gli altri alleati nella fornitura di armi, anche se quelle inviate dall'Occidente sono "più avanzate e precise" di quelle russe, commenta il Wsj. Secondo queste stime finora l'Ucraina ha catturato almeno 460 carri armati russi, 92 obici, 448 veicoli da combattimento di fanteria, 195 veicoli da combattimento blindati e 44 sistemi missilistici a lancio multiplo.

