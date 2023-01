luana costantini

1. CACCIA AL TESORO DELLO SCIAMANO “UNA FORTUNA ARRIVATA NEGLI ULTIMI MESI”

Estratto dell’articolo di Marco Carta e Emanuela Del Frate per “la Repubblica - Edizione Roma”

La pensione di anzianità di Elena Bruselles. Ma anche le ricchezze dello sciamano Paolo Rosafio, l’ex fidanzato di Luana Costantini. Un corposo gruzzolo che negli ultimi mesi si è fatto sempre più consistente. Un tesoro sospetto, su cui ora faranno luce gli inquirenti.

[…] a sei giorni dalla scoperta dei corpi senza vita di Luana, morta circa dieci giorni fa, e di sua madre Elena, deceduta forse un mese fa e ritrovata mummificata all’interno dell’appartamento, le indagini si allargano anche alla pseudo setta “Cubytrix”, di cui Rosafio è il fondatore […].

Lo sciamano, che non è indagato, per oltre un anno ha vissuto insieme a Luana e Elena. Poi a fine dicembre ha lasciato la casa […]. È stato rintracciato a Taurisano, in provincia di Lecce, sabato scorso: […] « Non so niente della morte di Elena e Luana. Io me ne sono andato via prima da quella casa » .

[…] Addirittura ha minimizzato anche il rapporto con la sua ex fidanzata: «non era così stretto ».

Lo sciamano avrebbe detto di aver lasciato l’appartamento di via Salvadori il […] 26 dicembre. Ma il sospetto è che possa essersi intrattenuto qualche giorno in più. O che comunque in qualche modo avesse almeno saputo della morte di Elena.

Per capirlo sarà decisivo l’esito dell’esame autoptico […]. […] Se, infatti, dovesse emergere che le due donne sono morte per cause naturali, si cercherà di capire se siano state vittime di una possibile manipolazione psicologica. Da questa accusa, lo sciamano si è difeso preventivamente ieri: “Cubytrix non è una setta”.

Ma la promozione di tavole Ouija, i riferimenti diretti al satanismo su Facebook, e le tracce dei riti esoterici ritrovate dell’appartamento, fanno pensare a qualcosa di diverso.

Anche perché […] il conto in banca dello sciamano si sarebbe fatto più corposo proprio nell’ultimo anno. Rosafio ha detto di essersi arricchito vendendo “alghe” e pozioni on line. […]

2. “LUANA ERA MOLTO INNAMORATA È STATA PLAGIATA DAL QUEL SANTONE”

Estratto dell’articolo di Marco Carta e Emanuela Del Frate per “la Repubblica - Edizione Roma”

«Ho visto delle foto e ho detto: questa non è Luana. Non era lei». Alessandra S., infermiera, è una delle ultime colleghe di Luana Costantini, che aveva conosciuto poco prima della sua relazione con lo sciamano Paolo Rosafio.

«Luana era una persona che si sentiva sola. Ma non era depressa o aggressiva. […] Si truccava tutti i giorni, aveva i capelli sempre colorati di nero.

Invece adesso che vedo le sue ultime foto quasi non la riconosco. Tutti capelli bianchi, senza un filo di trucco, piena di occhiaie. Non sembra nemmeno lei» .

A cambiare le cose, secondo Alessandra, sarebbe stata proprio la relazione con lo sciamano, conosciuto sul finire del 2019. «Un giorno mi disse guarda ho conosciuto un ragazzo.

A me lui sembrava strano, ma lei era una persona che si sentiva sola e non le ho detto niente. Luana era innamoratissima. E a poco a poco ha iniziato a cambiare: faceva discorsi strani, parlava in continuazione di mondi nuovi e altre cose esoteriche. Io me la guardavo e le dicevo: A Luà, Ma che stai a di?».

Le due si perdono di vista. Alessandra si trasferisce in un’altra struttura, mentre Luana, esplosa la pandemia Covid 19, decide di non vaccinarsi e rimane senza lavoro: «Lei aveva paura delle medicine. Non usava nulla. Figuriamoci se prendeva la cocaina, come ho letto». […]

