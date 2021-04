“NON MI PIACE CHI PROVA A SPACCIARE IL CAT CALLING PER UN OMAGGIO UN PO’ RUSPANTE” – MICHELLE HUNZIKER DIFENDE LA FIGLIA AURORA RAMAZZOTTI FINITA NEL TRITACARNE DEI SOCIAL DOPO AVER SBOMBALLATO PER UN COMMENTO VOLGARE IN STRADA – MA SE LA RAMAZZOTTI JR. HA FRIGNATO PER GIORNI SU INSTAGRAM, C’È UN ESERCITO DI DONNE CHE SE FOTTE. ALBA PARIETTI: “NON ESAGERIAMO: IO NON MI SENTO OFFESA DA UN FISCHIO”. E IVA ZANICCHI RINCARA LA DOSE: “STIAMO ANDANDO VERSO UN MONDO STERILIZZATO IN CUI…” - VIDEO

AURORA RAMAZZOTTI SBROCCA CON GLI HATER

COPERTINA OGGI - 6-13 APRILE 2021

1. MOLESTIE PER STRADA/SU «OGGI» MICHELLE HUNZIKER DIFENDE LA FIGLIA AURORA: «UOMINI, IMPARATE A RISPETTARE LE DONNE»

Da "www.oggi.it"

OGGI, in edicola da domani, ospita la risposta che Michelle Hunziker ha voluto dare a una lettrice sul caso di «cat calling» (molestie per strada) denunciato dalla figlia Aurora.

«Credo sia giusto prendere posizione di fronte a questo fenomeno, e dire chiaro e forte che non è né spiritoso né divertente, solo irrispettoso e volgare. Bisogna farlo soprattutto pensando alle ragazzine più giovani, alle più timide, che rischiano di esserne umiliate e impaurite».

Spiega Michelle: «Non mi piace chi prova a spacciare il cat calling per un omaggio un po’… ruspante: penso che un uomo intelligente abbia frecce migliori al proprio arco per esprimere apprezzamento…

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alla Scala dei Turchi

Mi ha fatto molto piacere che Aurora abbia reagito con decisione: il senso della giustizia l’ha spinta a usare la sua consapevolezza e i suoi strumenti per mandare un segnale che può dare coraggio a chi ha un carattere meno forte del suo, e che forse farà riflettere chi non è tanto abituato farlo».

2. MOLESTIE PER STRADA/SU «OGGI» LE CONFESSIONI DI MOLTE DONNE DELLE SPETTACOLO, TRA RABBIA E MINIMIZZAZIONE

michelle hunziker

Sul caso denunciato da Aurora Ramazzotti, OGGI, in edicola da domani, ha raccolto il parere di molte donne dello spettacolo. Tra le tante, Alba Parietti: «È giusta la polemica di Aurora… chiedere giustizia ancora oggi è come uscire disarmati davanti al plotone d’esecuzione e sì, lo ammetto, io non me la sono sentita… Però non esageriamo al contrario: un uomo non deve camminare muto e con gli occhi bassi, io non mi sento offesa da un fischio, mi fa sorridere».

il calendario di martina colombari per panorama 2002 9

Martina Colombari: «Io, a 46 anni, tiro dritto e non me la prendo, ma capisco che può creare disagio… Piuttosto considero molesto l’atteggiamento di chi ci prova con me anche se sa che sono sposata, ho un figlio e non mostro interesse nei suoi confronti». Manuela Arcuri: «A me ha sempre spaventato il fischio o il commento per strada. Da ragazzina di più ma anche adesso mi fa sentire in ansia».

Giulia Arena, attrice anche nel «Paradiso delle Signore»: «Mi sembra un modo goffo di mostrare la “criniera” e sentirsi autogratificati perché nella nostra cultura c’è ancora l’idea dell’uomo che così esprime virilità». E se Samanta Togni racconta: «Sono stata vittima di questi comportamenti e mi sono sentita offesa, anzi, indignata.

alba parietti

Io spesso reagisco, non gliele mando a dire!», altre, come Iva Zanicchi si complimentano con Aurora perché «il complimento volgare va stigmatizzato» ma avvertono: «In generale, mi pare si stia esagerando, stiamo andando verso un mondo sterilizzato in cui un fischio passa per un’offesa mortale: se ne fa una questione di Stato, non si può più dire niente!». E Donatella Rettore ironizza: «Io mi domando seriamente dove sono finiti gli uomini che fanno i complimenti».

AURORA RAMAZZOTTI i commenti su aurora ramazzotti 1 aurora ramazzotti sbrocca con gli hater 1 i commenti su aurora ramazzotti 2 aurora ramazzotti aurora ramazzotti sbrocca con gli hater 2 aurora ramazzotti sbrocca con gli hater 3

iva zanicchi giulia arena miss italia il calendario di martina colombari per panorama 2002 4 102 martina colombari mm3 2291 alba parietti 2 iva zanicchi ALBA PARIETTI SU INSTAGRAM martina colombari alba parietti alba parietti 6 alba parietti alba parietti ALBA PARIETTI martina colombari il calendario di martina colombari per panorama 2002 2 041 martina colombari alf 1972 il calendario di martina colombari per panorama 2002 10