“NON MI SENTO SCARICATO DA FDI” (E FAI MALE) – EMANUELE POZZOLO STRAPARLA CON I CRONISTI A MONTECITORIO, E DIFENDE ANDREA DELMASTRO, CHE ERA CON LUI ALLA FESTA DI CAPODANNO A ROSAZZA DOVE È PARTITO LO SPARO CHE HA FERITO LUCA CAMPANA: “NON MI RISULTA CHE MI VOGLIANO ESPELLERE. DAI PROBIVIRI È ANDATA BENISSIMO” - E POI, FORSE PER TORNARE NELLE GRAZIE DI GIORGIA MELONI, ATTACCA I GIORNALISTI: “IO GIÙ DALLA TORRE? MI PREOCCUPEREI PIÙ DELLA VOSTRA STABILITÀ”

EMANUELE POZZOLO TORNA ALLA CAMERA

CASO POZZOLO: IL DEPUTATO, NON MI SENTO SCARICATO DA FDI

(Adnkronos) - "Non mi sento scaricato da Fdi". Così il deputato Emanuele Pozzolo, sospeso dal partito dopo l’incidente di Capodanno e sentito oggi dal comitato di garanzia di Fratelli d'Italia, risponde ai cronisti che lo inseguono all'uscita di Montecitorio.

FDI: POZZOLO, SCARICATO DA DELMASTRO? ASSOLUTAMENTE NO

(Adnkronos) - "Assolutamente no". Così il deputato Emanuele Pozzolo, sospeso dal partito dopo l’incidente di Capodanno e sentito oggi dal comitato di garanzia di Fratelli d'Italia, risponde a chi gli chiede se si sia sentito scaricato dal sottosegretario Andrea Delmastro. Pozzolo non risponde a chi gli domanda se lo abbia più sentito o se abbia sentito la premier Giorgia Meloni dopo l'accaduto. A chi gli chiede chi voglia buttarlo giù dalla torre, citando una ricostruzione apparsa sui quotidiani, "io mi preoccuperei più della vostra stabilità. Chi rischia di cadere, sotto molti punti di vista, siete voi giornalisti e con una caduta pesante".

CASO POZZOLO: IL DEPUTATO, DA PROBIVIRI ANDATA BENISSIMO

youstub meme by emiliano carli il giornalone la stampa

(Adnkronos) - Dai 'probiviri' è andata "benissimo" tanto da sentirsi "per nulla" scaricato dal suo partito. Così il deputato Emanuele Pozzolo, sospeso dal partito dopo l’incidente di Capodanno e sentito oggi dal comitato di garanzia di Fratelli d'Italia, risponde ai cronisti che lo inseguono all'uscita dalla gelateria Giolitti, a due passi da Montecitorio.

POZZOLO, NON MI RISULTA MI VOGLIANO ESPELLERE

(ANSA) - "Non mi risulta" che mi vogliano espellere. Così il deputato di FdI Emanuele Pozzolo che è rientrato oggi alla Camera ed è stato intercettato da cronisti e telecamere nei pressi di Montecitorio. Non mi sento "per nulla" scaricato dal mio partito, ha detto in un altro passaggio. E a chi gli chiedeva se sarebbe rimasto nel partito della premier ha risposto: "Le mie idee non cambieranno mai". Quando si saprà del suo destino nel partito? "Sono questioni interne - si è limitato a replicare - non vedo perché dovrei parlarne con voi".

tapiro d oro a emanuele pozzolo LUCA CAMPANA - L UOMO FERITO DALLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO campagna elettorale di emanuele pozzolo per fdi nel 2013 emanuele pozzolo pistoleri d italia - vignetta di vukic sul caso di emanuele pozzolo emanuele pozzolo pozzolo delmastro MEME SU EMANUELE POZZOLO BY OSHO BIELLA CIAO - MEME BY EMILIANO CARLI SUL CASO POZZOLO POZZOLO, EL PISTOLERO - VIGNETTA BY MACONDO EMANUELE POZZOLO - GIUSTIZIA E FATTA? - VIGNETTA BY MACONDO EMANUELE POZZOLO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO NORTH AMERICAN REVOLVER CALIBRO 22 - LA MINI PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO LA RICOSTRUZIONE DEGLI SPARI DI CAPODANNO DELLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO Giorgia Meloni Emanuele Pozzolo nel 2013 pozzolo meme