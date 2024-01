A 40 ANNI, LA BELLEZZA INIZIA A SALUTARTI. PER QUANTO MI VOGLIA BENE, NON SONO QUELLA CHE ERO A 20 ANNI.

“IN UN PAESE MASCHILISTA, SE NON HAI PIÙ IL CULO SODO NON FUNZIONI E PRENDONO UNA PIÙ GIOVANE”

1. BELEN IN ESCLUSIVA SU CHI: "SONO STATA TRADITA, MA ODIO IL GOSSIP, VORREI CHE CI FOSSE PIÙ UMANITÀ". "LA MIA STORIA SIMILE A ILARY"

Anticipazione da "Chi"

belen rodriguez 5

Sul numero di Chi in edicola questa settimana Belen Rodriguez si confessa. Parla del periodo che ha vissuto e dei tradimenti che sostiene di aver scoperto dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. «Le relazioni passate mi hanno lasciato l’amaro in bocca, la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono, ma per quello che rappresentavo. Sono andata a fondo, ho capito che la mia storia d’amore era finita anni fa (…)

Non ho scelto io di sapere, succede sempre quando finisce una relazione. Quando ti lasci i nodi vengono al pettine e tutti cominciano a dirti: “Lo sapevo”. E io rispondo: “Ma perché non me l’avete detto prima?”. È un meccanismo che si ripete, arrivano tutti a dirti cose che non sapevi e ti fanno male, ma non perché tu sia ancora innamorata, ma perché così svanisce ogni briciola di quell’amore. Hai la consapevolezza di essere stata presa in giro, è la dignità che piange, pensi di esserti trattata male. Ma io odio il gossip, voglio liberarmi dal gossip.

belen rodriguez 4

Vi siete chiesti come mai quando stavo male nessuno parlava di me e quando ho detto di essere stata tradita sono venuti fuori i titoloni sui giornali? Perché fa comodo, ma fa comodo agli altri, non a me, io voglio liberarmi dal pregiudizio del gossip, ma si parla solo di questo. Nessuno ha avuto il cuore di preoccuparsi perché stavo male, perché stavo dimagrendo, perché avevo perso otto chili, portava più acqua parlare dei tradimenti. Dopo che ne ho parlato si sono triplicate le visualizzazioni su Instagram perché la gente gode quando uno soffre e questo fa fare “clic” ed è la società che è così. E posso dirle? Mi fa schifo. Quando sono stata male non mi ha scritto nessuno ed ero sull’orlo della vita».

belen rodriguez 3

La sua storia mi ricorda quella di Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. «Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginiate, lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare. Lei ha un’altra cultura, ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo moltissimo».

Belen, come Ilary, ha trovato un nuovo amore, Elio Lorenzoni. «Sì, ma non voglio dirlo perché porta male dire che sono felice. Sicuramente Elio è un uomo che va oltre le apparenze. Ma dico che sono ancora in mezzo alla tempesta, potrei dire che sono fuori, ma ci sto lavorando, sto facendo le cose che devo fare e sono accompagnata da persone che mi vogliono bene, sto combattendo».

belen rodriguez 2

2. IN ESCLUSIVA SU CHI BELEN RODRIGUEZ: "MI STAVO GIOCANDO LA VITA, OGGI VOGLIO ESSERE FELICE"

Anticipazione da "Chi"

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì Belen Rodriguez parla, per la prima volta, del periodo buio che ha attraversato nei mesi scorsi, tanto da essere stata ricoverata per l’eccessiva perdita di peso, e di come sta cercando di uscirne. «La sofferenza mi stava divorando, ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità.

belen rodriguez 1

Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile. Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il culo sodo non funzioni e prendono una più giovane (…) Quando non stai bene si vede anche da fuori. Chi mi sta vicino mi guardava e mi diceva: “Non sei felice”, “Hai gli occhi tristi” e io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste».

Belen ha anche lasciato momentaneamente il lavoro in tv per affrontare la crisi. «Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando».

belen

«Ho fatto male solo a me stessa e alla mia famiglia, ai miei figli, io sono una persona buona e lo sarò sempre. Piuttosto che fare male agli altri mi faccio male da sola, io saboto i miei momenti, la mia carriera, i miei contatti, non faccio male agli altri perché sarebbe infame. Ho sempre dato tutto e continuerò a farlo, posso morire per amore. Continuo a credere nelle persone, a credere nel bene e penso che la vita mi darà ragione, ci sono tante persone belle».

totti e ilary OCEANS TWELVE - MEME BY EMILIANO CARLI tweet su belen a domenica in 1 elio lorenzoni belen belen belen belen belen belen 2 belen belen belen 1 borriello belen borriello belen belen