26 gen 2023 18:18

“IL PAPA HA DETTO CHE EMANUELA ORLANDI È IN CIELO, FORSE FA LA PILOTA” – NELLO STESSO EPISODIO DEL SUO PODCAST IN CUI FEDEZ FACEVA "BLACK HUMOR" SUL FINALE DI "VATICAN GIRL" (“EMANUELA ORLANDI? POSSIAMO DIRE CHE NON L’HANNO MAI TROVATA”) SALTA FUORI UN'ALTRA BATTUTA CHE NON FA RIDERE NESSUNO - GRAMELLINI IN CAMPO PER DIFENDERE IL CANTANTE: “FEDEZ NON È CATTIVO, È SEMPLICEMENTE SOCIAL: PUÒ RIDERE SULLA ORLANDI E PIANGERLA UN MINUTO DOPO..."