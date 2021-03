LA “PARPIGLIA COMMUNICATION” PRESENTA LA NUOVA SOAP OPERA: ZORZI E GARKO! – “CHI” SCODELLA LE FOTO DEI DUE PAPARAZZATI A MILANO DURANTE UNA PASSEGGIATA IN CENTRO E POI A UN CAFFÈ A PALAZZO PARIGI, HOTEL DOVE L'ATTORE (PER MANCANZA DI RUOLI) ALLOGGIAVA – DOPO LA STORIA ETERO FAKE CON ADUA DEL VESCO, GARKO SI PUÒ DEDICARE AL NUOVO FILM: "L'AMICIZIA SPECIALE" CON ZORZI, FRESCO DI VITTORIA AL “GF VIP”…

Gabriele Parpiglia per “Chi”

tommaso zorzi e gabriel garko paparazzati da 'chi' 8

Che strana coppia… il vincitore del GfVip, Tommaso Zorzi, con Gabriel Garko, l’attore che nel reality dei record condotto da Alfonso Signorini ha fatto solo un’apparizione, ma difficile da dimenticare: carica di emotività, soprattutto quando ha ammesso che era un fake la sua storia con Rosalinda Cannavò (che ai tempi usava il nome d'arte di Adua Del Vesco), una favola recitata e orchestrata per oscurare verità nascoste, intime e private.

Che ci fanno insieme Gabriel e Tommaso? Per capire il rapporto tra loro dobbiamo tornare proprio all'ospitata di Garko: dopo il suo ingresso al GfVip e il clamoroso "coming out", Zorzi lo aveva criticato dicendo "che non ce ne fosse bisogno".

Insomma, Tommaso non era stato proprio carino nei confronti di Gabriel: ma non conosceva, come ha ammesso in seguito, le dinamiche esterne (quelle drammatiche circostanze, sia detto per inci-so, che oggi hanno portato alcuni membri dell'allora agenzia di Garko, la Ares, a essere interrogati nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla magistratura sul suicidio dello sceneggiatore Teo Losito).

tommaso zorzi e gabriel garko paparazzati da 'chi' 1

Immediata la replica di Garko sui social, che ribatteva a Zorzi non con cattiveria, ma con ironia: ecco, questo è stato il primo contatto "virtuale" tra i due.

Concluso il Grande fratello Vip, Gabriel ha scritto a Tommaso chiedendo un chiarimento, per spiegare la sua situazione, ribadendo la stima verso il giovane. Tommaso si è scusato e da quel momento, chiuso l'argomento legato al reality, i due sono passati alla realtà. "Chi" li ha immortalati a Milano durante una passeggiata in centro e poi a un caffè a Palazzo Parigi, hotel dove Gabriel alloggiava per un appuntamento di lavoro.

tommaso zorzi e gabriel garko paparazzati da 'chi' 6

Saluti e baci? Nemmeno per sogno. Il rapporto tra Tommaso e Garko si è intensificato e quando il giovane opinionista dell'Isola dei famosi si è recato a Roma per tre giorni di lavoro — tra cui la partecipazione, nelle vesti di guest star, al serale di Avanti un altro con Paolo Bonolis — la loro frequentazione è continuata.

Tommaso, dopo 176 giorni rinchiuso nella "bolla" protetta del reality, sembra avere trovato in Garko una nuova e inseparabile spalla. Il futuro dei due è segnato dai tempi difficili che l'emergenza Covid sta dettando, condizionando la vita quotidiana di tutti noi. Gabriel per il momento è a Roma e sta valutando nuove proposte lavorative top secret.

Tommaso è impegnato a commentare in studio l'Isola dei famosi, tutti i lunedì e i giovedì, e tra poco condurrà, da solo, uno speciale proprio sul reality (partenza ancora da definire, andrà in onda ogni mercoledì in seconda serata su Mediaset Play). Difficile che i due riescano a rivedersi e a ritrovarsi in tempi brevi: il rapporto per ora viaggia sul filo del telefono.

gabriel garko e adua del vesco

Ma le news non sono finite qui. Tommaso, che per mesi ha supplicato l'ingresso di un "bono" nella Casa, ha conosciuto il ragazzo che era in predicato di varcare la porta rossa (e forse conquistarlo): è il nuotatore Alex Di Giorgio. Una conoscenza, nulla di più: tra i due non è scattato il feeling, ma una bella amicizia, questa sì. Garko e Zorzi, quindi, si sono incontrati e hanno incrociato le loro vite proprio mentre i loro cuori erano solitari, "single in cerca di battiti", come entrambi hanno dichiarato nelle ultime interviste.

tommaso zorzi e gabriel garko paparazzati da 'chi' 3

Ma se dovessimo chiedere a entrambi se oggi i loro cuori ballano ancora da soli, la risposta sarebbe secca, diretta e precisa: no! Dopo la prima puntata di Tommaso all'Isola dei famosi — che ha segnato il suo debutto trasformandolo da ex-concor-rente a opinionista per Ilary Blasi — sappiamo che da casa il vincitore del GfVip ha avuto il sostegno, le critiche positive e soprattutto il primo in bocca al lupo proprio da parte di Garko. Non solo un saluto scaramantico, ma qualcosa di più forte, bello e sincero...

