“LA PERFORMANCE CANORA DI BRUNO VESPA? NON MI È SEMBRATA STRAORDINARIA” – FRANCO CARRARO E LA FESTA DELLA ROMA GODONA PER IL COMPLEANNO DELLA MOGLIE SANDRA: “IO DIVERTITO? IO E SANDRA ABBIAMO GUSTI OPPOSTI. ALLE 22.30 ME NE SONO ANDATO E LEI È RIMASTA. LA COSA PIÙ STUPIDA DA FARE È SACRIFICARSI PER L’ALTRO. IL REGALO? A UNA CERTA ETÀ NON SE NE FANNO PIÙ…” - VIDEO

STORIES DI MARA VENIER - COMPLEANNO SANDRA CARRARO

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio1”

nicola porro sandra carraro alberto matano

"Un nostro amico ha fatto una festa a sorpresa per mia moglie, io lo sapevo, sono andato, siamo arrivati alle 19.30, io alle 22.30 sono andato via e mia moglie è rimasta fino a mezzanotte. C'erano molti personaggi famosi, come si vede nel video girato dalla nostra amica Mara Venier”. A raccontarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Franco Carraro, ex ministro, sindaco membro del Cio e molto altro, che ai conduttori ha raccontato la festa vip organizzata per sua moglie qualche sera fa. “C'erano Bruno Vespa, Pupo, Nicola Porro, Alberto Matano e Maria Elena Boschi”.

compleanno sandra carraro - francesca ferrone e loredana

Una bella festa. Si è divertito? “Io e mia moglie, che siamo all'opposto per i gusti, abbiamo stabilito all'inizio del nostro rapporto, 48 anni fa, che lei avrebbe coltivato le sue passioni ed io le mie. La cosa più stupida da fare è sacrificarsi per l'altro una volta ciascuno: così ogni volta c'è uno che deve soffrire”. A lei piace andare a letto presto la sera. “A me piace andare a letto presto, svegliarmi presto e fare sport. Mia moglie ha altre passioni”. Come ha valutato la 'performance' canora di Bruno Vespa? “Ho assistito ma non mi è sembrata straordinaria dal punto di vista musicale...” Cosa ha regalato a sua moglie? “Alla nostra età non si fanno più regali...” Dai video che sono usciti dal party ad un certo punto è partito anche il trenino...”Quella parte me la sono persa, altrimenti avrei partecipato....”

