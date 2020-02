“PIÙ CHE PER LA PANZA, MI PREOCCUPEREI PER IL CERVELLO” – BUFERA SULL’EX GIEFFINA ELISA DE PANICIS CHE SU INSTAGRAM IRONIZZA SUL CORONAVIRUS: “PER UNA VOLTA IL SUD HA VINTO CONTRO IL NORD PERCHÉ ODIAMO QUELLI DEL NORD E NON POSSONO SCENDERE” – POI L’INFLUENCER QUASI ANORESSICA SI METTE DI FRONTE ALLO SPECCHIO E COMMENTA: “FISICAMENTE FACCIO CAGARE, HO LA PANCIA, CAZZO…”- VIDEO

Aspetto il countdown stile Sara Affi, grazie. pic.twitter.com/b8d7yY12Xo — Trash Italiano (@trash_italiano) February 26, 2020

Niente, non ce la fa. pic.twitter.com/SSlUdUoL8U — Trash Italiano (@trash_italiano) February 26, 2020

Luana Rosato per "www.ilgiornale.it"

elena de panicis 9

Un altro scivolone per Elisa De Panicis che, dopo aver postato un video in cui annunciava di “andarsi a cercare il Coronavirus”, continua a commentare con ironia l’attuale situazione del Paese attirandosi, ancora una volta, le critiche del web.

La concorrente del Grande Fratello Vip, eliminata dal pubblico pochi giorni dopo l’ingresso nella Casa, era già finita nell’occhio del ciclone per delle dichiarazioni sarcastiche ed inopportune sul Coronavirus.

elena de panicis 13

Incurante dei commenti che il popolo della rete le ha fatto, però, la De Panicis ha scelto di continuare a scherzare sul virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia lasciandosi andare ad esternazioni che hanno fatto molto discutere.

Riprendendosi sul lettino di un centro estetico mentre è intenta a sottoporsi ad un trattamento, Elisa ha iniziato a ridere: “Per una volta, il Sud ha vinto contro il Nord perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere. Per una volta, tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono: questa è la cosa più bella di Coronavirus”.

elena de panicis 3

Il video, ripreso da molti profili social, ha indignato la comunità del web e, anche molti volti noti del mondo dello spettacolo, hanno ritenuto che le parole della ex concorrente del Gf Vip siano deprecabili e sufficienti per segnalarla e bannarla dalla rete.

“Questo video che dovrebbe essere rimosso immediatamente perché fa male alla vita, resterà lì con la morte nel cuore e... un sorriso al quale diresti MA CHE CA..O RIDI-DICI [...]Bisognerebbe segnalarla in massa Anzi va segnalata.”, ha commentato Gabriele Parpiglia, “Cavolo ride? Ma non capisce la gravità della cosa”, ha scritto Ciro Petrone, “Speriamo che trovino il vaccino all’ignoranza in fretta. Sono preoccupata”, ha aggiunto Chiara Carcano.

elena de panicis 17

In linea con il pensiero dei volti noti, il popolo della rete si è scagliato contro Elisa De Panicis accusandola di essere una persona ignorante e incapace di comprendere la situazione che il Paese sta vivendo. Il web non è stato tenero nei suoi confronti e tra i numerosi post si leggono insulti di ogni genere. “E questa? L'ignoranza? L'educazione e il rispetto dove lo ha lasciato?”, “Al posto che ridere come una ritardata, spera che il coronavirus non lo prenda il padre.

elena de panicis 5

Non c’è molto da ridire”, si legge in rete, “Queste sarebbero influencer? Non fatevi influenzare da sta gallina ragazze mie”, “Ma chi è sta co...ona patentata?”, “Questa sta rovinata! Io sono scioccata! Questa in testa che tiene? Mah! Non pensa a tutte quelle persone morte? Io non ho parole!”, hanno continuato a scrivere.

Annamaria Capozzi per "www.gossip.it"

Elisa De Panicis in palestra si lascia guardare dai fan prima della quotidiana seduta di pilates, che allunga i muscoli e tiene in forma, come ci tiene a precisare. L’influencer è tonica e con gli addominali in bella mostra. Seppur magrissima, stupisce tutti con frasi scioccanti. “Sono ingrassatissima”, dice.

elena de panicis 4

Non ha un filo di grasso addosso eppure Elisa De Panicis sottolinea di aver preso dei chili in più e lascia a bocca aperta con le sue affermazioni. “Sono ingrassatissima sulle ginocchia”, dichiara abbattuta. Poi aggiunge: “Fisicamente faccio caga*e, ho la pancia, caz*o!”.

Le sue parole, se non fossero pronunciate con grande serietà, scatenerebbero una grande risata. Elisa De Panicis sembra in formissima, ma si lamenta delle sue curve. Si vede “ingrassatissima” e con la pancia, pur non avendo nulla di tutto ciò.

elena de panicis 16

La 28enne, ormai uscita dalla Casa del GF Vip, per l’ennesima volta sconvolge tutti. Già un suo scivolone di poche ore fa ha creato polemica sul web. Riprendendosi sul lettino di un centro estetico mentre stava per farsi un trattamento, Elisa ha detto: “Per una volta, il Sud ha vinto contro il Nord perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere.

elena de panicis 14

Per una volta, tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono: questa è la cosa più bella di Coronavirus”. Chiaramente quel che ha affermato ridendo ha scatenato il caos e sono migliaia quelli che hanno giudicato deprecabili e insulse le sue parole.

elena de panicis 15 elena de panicis 11 elena de panicis 10 elena de panicis 9 elena de panicis 8 elena de panicis 5 elena de panicis 4 elena de panicis 6 elena de panicis 27 elena de panicis 25 elena de panicis 26 elena de panicis 23 elena de panicis 24 elena de panicis 22 elena de panicis 21 elena de panicis 1 elena de panicis 20 elena de panicis 19 elena de panicis 2 elena de panicis 18 elena de panicis 12 elena de panicis 7

elena de panicis 7 elena de panicis 1 elena de panicis 3 elena de panicis 10 elena de panicis 11 elena de panicis 2 elena de panicis 8