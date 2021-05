16 mag 2021 09:30

“È RAZZISMO SCIENTIFICO” – NEMMENO LOMBROSO È PIÙ AL SICURO: IL SENATORE SAVERIO DE BONIS HA PRESENTATO UNA RICHIESTA AL MINISTRO DELLA CULTURA PER FAR CHIUDERE IL MUSEO LOMBROSO A TORINO: “IMMAGINATE SE CI FOSSE UN MUSEO (MA ESISTE) DEDICATO ALLA SUPERIORITÀ DEI SETTENTRIONALI RISPETTO AI MERIDIONALI, E SE IN QUESTO MUSEO FOSSERO ESPOSTI (E LO SONO) I RESTI DEI PATRIOTI MERIDIONALI CHE RESISTETTERO ALL'INVASIONE PIEMONTESE. QUESTO È IL QUADRO DI UN'ITALIA INCONSAPEVOLE…”