Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

(…) La moglie di Massimo Bochicchio, Arianna Iacomelli, è esasperata, arrabbiata e allo stesso intimorita: «Ho ricevuto una telefonata che non mi è piaciuta per niente.

Io adesso chiudo tutti i ponti con mio marito, purtroppo. Mi dispiace ma o lui inizia a rispondere alle persone e prendersi le sue responsabilità, perché tutti questi sono incarogniti, perché chiaramente lui non risponde no? Non risponde a nulla, non risponde alla mail, non risponde al telefono. È scomparso così eh... la gente se la piglia con noi e non va bene».

I TRUCCHI DEL BROKER Contraffaceva le sottoscrizioni dei clienti, paventava ricavi del 20% grazie a un «esaltato algoritmo proprietario», rimandava in continuazione la scadenza per restituire i loro capitali, diceva ai magistrati che stava interrogando la piattaforma Interactive Broker per recuperare gli investimenti e invece non lo faceva….

