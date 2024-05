9 mag 2024 08:09

“E’ IN ATTO UN GOLPE MORBIDO CONTRO DI ME” - IL PRESIDENTE DELLA COLOMBIA, GUSTAVO PETRO, DENUNCIA SUI SOCIAL UN TENTATIVO DI COLPO DI STATO PER DESTITUIRLO DA PARTE…DI DUE MAGISTRATI: HANNO PRESENTATO AL CONSIGLIO NAZIONALE ELETTORALE UN DOSSIER CHE CONTERREBBE PROVE DI RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE NELLA SUA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 2022 NON REGOLARMENTE DICHIARATE - SE BASTA UN’INCHIESTA PER FARE UN GOLPE, ALLORA IN ITALIA CHE DOVREMMO DIRE?