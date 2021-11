“L’HO PICCHIATA CON UNA SPRANGA, MA NON LE HO FATTO COSÌ MALE” - LA DIFESA STRAMPALATA DI ALGERO “FRATELLÌ” CORRETINI, IN ARTE 1727WRLDSTAR, A “LA ZANZARA”: “LE BOTTE ALLA MIA FIDANZATA? MA QUALE TIMPANO E COSTOLE ROTTE, NON È VERO NIENTE. FINO A GIUGNO MI AMAVA. POI HO FINITO I SOLDI SULLA CARTA DI CREDITO ED È SPARITA…” - “VACCINATO? NO, MAI. IN CARCERE L’HANNO PRESO TUTTI TRANNE IO, HO L’IMMUNITÀ NATURALE. MI HANNO MESSO TRA I SEX OFFENDER, HO SUBITO DI TUTTO: OLIO BOLLENTE, LAMETTE, E…” - LO SCAZZO CON L’EX SOCIO “ER BRASILIANO”: “SEI UNO SCHIFO D’UOMO…”

Da “La Zanzara - Radio24”

ALGERO CORRETINI - FRATELLI’

“Le ho menato, l’ho detto al giudice, lo ammetto. A gennaio ho sbroccato, l’ho picchiata anche con una spranga, stava in mezzo alle coperte, non voglio giustificare le mie azioni violente, potrei essere giudicato un assassino, ho fatto schifo ma ero sotto effetti di anabolizzanti per lo stress, per la mia carriera da influencer”.

E allora perché dici che la verità verrà a galla?: “Perché mi accusano di maltrattamenti ripetuti, cosa che non ho fatto”. Ma le hai rotto il timpano: “Ma quale timpano, quali costole e quale trauma cranico, non è vero niente, è tutto negativo”. E il referto?: “Ma se il giorno dopo ha preso ha sollevato una scala per prendere delle cose, delle memorie delle telecamere. Una donna con le costole rotte non fa certe cose.

giorgia roma 2

L’ho picchiata, ma non al punto di farle quelle lesioni. Comunque le ho già chiesto scusa. Però con la signorina ci siamo sentiti fino a giugno quando ero in galera, e lei mi diceva che mi amava. Io dalla galera la chiamavo e la sentivo. Poi sono finiti i soldi sulla carta di credito, quando sono esauriti i fondi ha alzato i tacchi”.

Così a La Zanzara Algero Corretini, sul web conosciuto come 1727 Worldstar, un influencer noto soprattutto per un video dove si schianta con una macchina addosso a un muretto (“ho preso il muro fratellì”, la frase diventata cult). Corretini a gennaio scorso è stato arrestato per percosse e maltrattamenti nei confronti della sua compagna Simona Vergaro (nota come Giorgia Roma, quando faceva la porno attrice).

LA FIDANZATA DI ALGERO CORRETINI 1727 WRLDSTAR

Due giorni fa è stato scarcerato dal penitenziario di Rieti. “Se dovessi tornare in carcere dopo il definitivo – dice a La Zanzara su radio 24 – scappo prima, vado in Messico. In carcere sono finito nella sezione dei sex offender dove ci sono reati che fanno schifo”.

1727wrldstar ph ray banhoff 7

Cosa ti hanno fatto?: “Di tutto, olio bollente, lamette, quello che succede nei film”. “Sto in bianco de sordi – continua con Cruciani e Parenzo - non ho più una lira, mi hanno levato tutto. Mi ha levato tutto (la ex, ndr) dai conti”. E sulla condizione nella quale si trova: “Sono sorvegliato speciale dalla divisione anticrimine, ogni sera devo rientrare a casa alle 21.30”. Ti sei vaccinato?: “Ma che sei matto, il covid l’hanno avuto tutti in carcere, io non l’ho preso. Ho un’immunità naturale”.

