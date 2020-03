“E’ NECESSARIO EMETTERE DEBITO CON GARANZIA EUROPEA” - L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, NELLA MEMORIA SULLA RELAZIONE CON CUI IL GOVERNO CHIEDE PIÙ DEFICIT PER LE MISURE ANTI-CORONAVIRUS, FA ESPLICITO RIFERIMENTO AGLI EUROBOND: “AFFIDARSI SOLO ALLE POLITICHE NAZIONALI RISCHIA DI LASCIARE UN'EREDITÀ DIFFICILMENTE GESTIBILE IN FUTURO…”

EUROBOND

(ANSA) - "Affidarsi solo alle politiche nazionali rischia di lasciare un'eredità difficilmente gestibile in futuro, soprattutto nei paesi che partono da una situazione finanziaria vulnerabile con impatti sfavorevoli anche sull'intera area euro. Sarebbe fondamentale, fin d'ora, affiancare all'azione dei singoli Paesi modalità di intervento definite a livello dell'intera euro zona, inclusa la possibilità di emettere debito con garanzia europea". Lo scrive l'Upb in una memoria sulla relazione con cui il governo chiede più deficit per le misure anti-Coronavirus.