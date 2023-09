“C’E’ UN MISTERO SU GIORGIA MELONI: NON HA SPOSATO ANDREA GIAMBRUNO” – NATALIA ASPESI: “MELONI NE SAPEVA PIÙ DEL DIAVOLO MA ANCHE LEI INCONTRANDO IL COSIDDETTO AMORE, NE RIMASE FULMINATA TANTO DA FARGLI SUBITO UNA FIGLIA. UN UOMO SU CUI, ALMENO A GUARDARLO, NON C’È NULLA DA DIRE, TRANNE QUANDO GLI SCAPPA QUALCOSA NON PROPRIO DI SINISTRA - QUEL BELL’UOMO, GIORGIA NON L’HA SPOSATO. UNA GRAZIOSA SIGNORA CHE NON SI SPOSA, PROPRIO PER NON RENDERE DEFINITIVO IL MATRIMONIO CON UN BEL GIOVANE DI CUI NON SI CONOSCE BENE IL FUTURO…”

Estratto dell’articolo di Natalia Aspesi per “la Repubblica”

Quando la famiglia Meloni decise che era ora che noi, gli italiani, venissimo un po’ puniti per i troppi peccati che non piacciono al generale Vannacci, da anni la loro Giorgia lavorava e lavorava decisa a passare dal tre per cento alla vittoria, sotterrando la sinistra.

andrea giambruno giorgia meloni

Lei aveva già imparato l’inglese mentre i nostri ministri di solito balbettano […] Ne sapeva più del diavolo ma anche lei incontrando il cosiddetto amore, ne rimase fulminata tanto da fargli subito una figlia. Un uomo su cui, almeno a guardarlo, non c’è nulla da dire, tranne quando gli scappa qualcosa non proprio di sinistra. Intanto la famiglia Meloni a poco a poco si sistemava, la sorella Arianna nel di lei partito, il compagno Andrea a dire la sua, il cognato Lollobrigida ministro dell’Agricoltura dall’università privata Niccolò Cusano.

Andrea Giambruno Giorgia Meloni

E intanto la sinistra […] lottava serena per ottenere più fluid e più una gran variabile di gender. La famiglia Meloni stava per agevolmente prendersi il governo cosa che fece un anno fa stupendosi lei stessa, mentre gli oppositori, […] litigavano sino all’ultimo dicendosene delle belle. […]

[…] Bisogna dire che magari uno si chiede come faccia quella signora a girare come un fulmine il mondo, in qua e in là, coi bei capelli che basta un tocco perché vadano a posto, che arriva dove ci sono i microfoni e dice cose persino sensate, per lo meno per vecchi che l’hanno votata (poi ci sono anche “i Santanché”, quelli che hanno votato per farne di ogni colore).

Andrea Giambruno Giorgia Meloni

Non si fosse portata una miriade di ignoti da compensare, quasi ci si poteva dimenticare che lei è la prima signora donna a essere premier, di destra ovvio, e chi l’avrebbe mai detto. E tutti a sperare che finalmente crolli e invece… Perché è carina, perché è influencer, perché nasconde i fianchi con una quantità di vestiti che cambia a migliaia a giorno. Insomma spiace dirlo, ma quella piccina che si muove tra Biden e chi sa chi, e sa rispondere, potrebbe anche far venire il nervoso, ma insomma… Poi ha anche una piccina e suo padre, quel bell’uomo, Giorgia non l’ha sposato. A parte Dio che lei nomina spesso, e a parte il chiedere anche a noi di farlo, c’è questo mistero: una graziosa signora che non si sposa, proprio per non rendere definitivo il matrimonio con un bel giovane di cui non si conosce bene il futuro.

Andrea Giambruno Giorgia Meloni