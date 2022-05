QUESTO È MOLTO. MA INSICURO - ALESSANDRO BERGONZONI: “C'È CHI NEGA, CHI PREGA, CHI LEGA, CHI FREGA, CHI SPIEGA E STRATEGA, CHI ANNEGA, CHI ARMA, CHI TACE E CONSENTE O NON SENTE, RAGIONE. NON RIUSCIAMO NEANCHE A SALVARE GLI UCCELLI DEI CUCÙ MENTRE SPIRANO VENTI DI GUERRA. FACCIAMO CONVERSIONI A "O", IMPAURITI DALLA RESURREZIONE DEI BINARI MORTI. INCAPACI DI PARLARCI DA UOMO A UOVO. VIVENDO TRA FASTI E FASTIDI, NON ABBIAMO ANCORA SCOPERTO IL PRESERVATIVO PER LE PENE, PER NON METTERNE AL MONDO ALTRE…’’