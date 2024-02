“SAREMO A SANREMO ALL'80%” – ALESSANDRA OLDONI, GIOVANE ALLEVATRICE DELLA COOPERATIVA “RISCATTO AGRICOLO” DI BERGAMO, DÀ PER SICURA LA PRESENZA DEGLI AGRICOLTORI IN PROTESTA SUL PALCO DELL’ARISTON: “ANDREMO CON 20 TRATTORI, IL GIORNO CHE SI STA VALUTANDO È GIOVEDÌ, PENSO CHE ALL’80% RIUSCIREMO AD ANDARCI. CON ME SUL PALCO CI SARANNO…”

SANREMO, ALLEVATRICE OLDONI: PROTESTA TRATTORI? SARO’ SU PALCO SANREMO ALL’80%, DOVREBBE ESSERE GIOVEDI’, CON AMADEUS AVVIATI CONTATTI, SUL PALCO DOVREMMO ESSERE IN 4

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

ALESSANDRA OLDONI - ALLEVATRICE COOPERATIVA RISCATTO AGRICOLO

“E’ probabile che sia una degli agricoltori che andrà a parlare a Sanremo, per la cooperativa ‘Riscatto Agricolo’ di Bergamo. Vedremo quando ci inviterà Amadeus, ci sono già stati dei contatti, a Sanremo andremo con 20 trattori e sul palco andrà solo una nostra delegazione, di tre o quattro persone. Il giorno che si sta valutando è giovedì, penso che all’80% riusciremo ad andarci”: così l’allevatrice di Bergamo Alessandro Oldoni, tra gli esponenti della protesta dei trattori, che è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Chi potrebbe salire sul palco con lei? "Ci saremo noi di Bergamo, Brescia e Melegnano, penso parleremo tutti. Cercheremo di prepararci ma la nostra natura e parlare a braccio", ha spiegato ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

TRATTORI OSHO

LA GIOVANE ALLEVATRICE DI BERGAMO, 'ANDARE A SANREMO? CI STO PENSANDO'

Da www.adnkronos.com

"Sto pensando di andare a Sanremo, Amadeus ci ha invitati e mi hanno chiesto di andare, ma vediamo". E' quanto afferma all'Adnkronos Alessandra Oldoni, giovane allevatrice di Bergamo con un'azienda di vacche da latte pronta a calcare la scena dell'Ariston in rappresentanza del movimento 'Riscatto Agricolo' che guida una parte della protesta dei trattori.

protesta degli agricoltori sui trattori a orte

Oldoni sta partecipando in questi giorni al presidio di Bergamo dove è affiancata, tra gli altri, da una decina di giovani imprenditrici agricole: "Noi donne siamo molto attive", tiene a precisare, spiegando di avere in programma anche di scendere a Roma per una prossima manifestazione per il fine settimana, su cui si sta decidendo in queste ore ma "non con il trattore - aggiunge - perché ci metterei troppo tempo".

"Noi non vogliamo emulare nessuno, non faremo come gli agricoltori francesi o tedeschi, siamo tranquilli, vogliamo protestare senza atti violenti" sottolinea evidenziando che "a livello nazionale servirebbe un tavolo permanente per risolvere le problematiche". "Stiamo andando avanti con questa avventura sia per dare visibilità alle nostre richieste, sia per trovare tavoli di incontro a livello locale e anche nazionale" spiega Oldoni che è reduce da un incontro ieri sera con Giovanni Malanchini, consigliere e referente Agricoltura per la Lega alla Regione Lombardia.

trattori degli agricoltori francesi a strasburgo

"Ieri sera siamo andati con una delegazione di una ventina di agricoltori a incontrare Giovanni Malanchini e altri di noi hanno incontrato l'assessore Beduschi. La prima cosa su cui puntare, ci hanno detto - riferisce Oldoni - è la riprogrammazione del Green Deal europeo, perché questa richiesta ci accomuna a tanti agricoltori europei". Oldoni ricorda che il prossimo 28 febbraio ci sarà una commissione straordinaria europea per l'agricoltura, "un fatto che non succedeva da 30 anni e questo vuol dire che qualcosa di importante sta accadendo, bisogna trovare soluzioni".

protesta degli agricoltori al casello di orte 3 protesta degli agricoltori sui trattori a orte protesta degli agricoltori a bruxelles 5 protesta degli agricoltori a bruxelles 20