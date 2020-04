“SENZA DUBBIO NEL CONTINGENTE RUSSO IN ITALIA CI SONO UFFICIALI DELL’INTELLIGENCE” – IACOBONI INTERVISTA L’EX COMANDANTE DEL BATTAGLIONE NATO DI REAZIONE RAPIDA, HAMISH DE BRETTON-GORDON, CHE È CONVINTO CHE GLI AIUTI RUSSI NASCONDANO QUALCOSA: “È TUTTO MOLTO STRANO E NON TORNA. CENTO UOMINI SONO TANTI. NON RIESCO A IMMAGINARE COME SIA POTUTO SUCCEDERE IN UN PAESE NATO...”

Jacopo Iacoboni e Natalia Antelava per “la Stampa”

I RUSSI A BERGAMO

«È strano che i russi siano stati schierati. È vero che questo tipo di truppe NBC russe ha capacità di decontaminazione ma anche gli italiani hanno questa capacità, e quella italiana è più moderna».

Hamish De Bretton-Gordon è l' ex comandante del Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Regiment, e del battaglione NATO' s Rapid Reaction. E' tra i tre o quattro massimi esperti europei di armi biologiche e chimiche e di intelligence, e ci aiuta a capire alcune cose sugli aiuti russi in Italia, parlandoci nell' ambito della collaborazione tra La Stampa e Coda Story. La vicenda degli aiuti russi ha suscitato perplessità e timori in Italia, sia in ambienti governativi sia militari.

Tra analisti e militari italiani c' è chi obietta che l' Italia ha due reparti chimico batteriologici ultra specializzati, perché usare i russi?

«È tutto molto strano e non torna - gli italiani sono in prima linea nella difesa delle armi chimiche e biologiche nella NATO e non hanno quasi bisogno dei consigli dei russi - li vedremo nelle strade di Londra dopo?».

Che tipo di reparto è il NBC russo guidato da Sergey Kikot?

«Si tratta di un' unità molto specializzata, e più di cento uomini sono un numero molto significativo. È davvero molto, come presenza. E tutto questo sarebbe inimmaginabile in qualsiasi altra situazione, avere queste truppe russe altamente addestrate in un paese della NATO»

Stiamo parlando anche di una presenza di intelligence russa?

«Senza alcun dubbio ci sono ufficiali del GRU tra loro. E possiamo supporre che vorranno scoprire il più possibile sulle forze italiane, istituiranno reti di intelligence, ci sarà un' enorme quantità di attività in corso proprio ora.

Se sei a tuo agio con questi indumenti protettivi e riesci comunque a lavorare bene e funzionare in un ambiente altamente contaminato, indossando gli indumenti protettivi, puoi trarre molto da questo tipo di personale.

Queste truppe russe sono molto abituate a operare in equipaggiamento protettivo, e la loro capacità - che è quella di cercare di imparare il più possibile sull' Italia e sul suo dispiegamento di forze - non ne risulterà diminuita».

Si tratta di un' operazione anche di propaganda?

«Non riesco a immaginare come sia potuto succedere, in un Paese Nato. È una situazione bizzarra, senza dubbio è sfuggita all' attenzione perché è sovrastata nell' enorme rumore mediatico prodotto dall' emergenza sul COVID-19. Ma possiamo vedere, dell' ampia copertura dei canali di notizie sponsorizzati dallo stato russo, che vedono l' operazione come un enorme colpo».

Perché è così sicuro che il GRU sia coinvolto?

«Tutto ciò che riguarda armi biologiche e chimiche avviene in Russia sotto i loro auspici. Il GRU e le altre agenzie di intelligence russe cercano sempre di ottenere informazioni sui paesi della NATO, e le attività di intelligence da tutte le parti non saranno sospeso certo a causa del COVID-19. Non perderanno un' occasione come questa per raccogliere informazioni e informazioni».

Quanto è sorpreso di vedere un' unità di 122 specialisti di armi chimiche dalla Russia sul campo in Italia, e quanto è significativa?

«Molto. Si può prevedere che queste truppe potrebbero essere recuperate poi in patria per aiutare i russi nella loro battaglia con questo virus».

