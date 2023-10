“SIETE FAZIOSI, USCITE FUORI” – IL SINDACO DI VENEZIA, LUIGI BRUGNARO, SI RIFIUTA DI RISPONDERE ALLA GIORNALISTA DI “REPORT” CHE GLI CHIEDE DELLA STRAGE DEL BUS A MESTRE: “NON AVETE CREDIBILITÀ AI MIEI OCCHI” – IL 4 LUGLIO 2023 L'AMMINISTRAZIONE HA INAUGURATO, SEMPRE A MESTRE, UN NUOVO CAVALCAVIA CON 20 MILIONI DI FONDI DEL MISE. MENTRE I LAVORI SULLA RAMPA RIZZARDI, DA DOVE È CADUTO L’AUTOBUS, NON ERANO ANCORA INIZIATI – GIÀ LO SCORSO APRILE IL PRIMO CITTADINO AVEVA DEFINITO REPORT “LO SCHIFO D’ITALIA…” – VIDEO

Il 4 luglio 2023 l'amministrazione Brugnaro ha inaugurato a Mestre un cavalcavia nuovo di zecca finanziato con 20 milioni di fondi del Mise. I lavori sulla Rampa Rizzardi, dov'è avvenuto l'incidente del bus, invece, non erano ancora iniziati. Ne parliamo domani alle 20.55 su Rai3 pic.twitter.com/ikqzk39jDz — Report (@reportrai3) October 28, 2023

Estratto dell’articolo di www.ilgazzettino.it

luigi brugnaro non risponde all inviata di report

La giornalista di Report insegue Brugnaro, lui si rifiuta di rispondere: «Trasmissione faziosa, fuori dalla proprietà». Domani, domenica 29 ottobre, andrà in onda la puntata di Report in cui si parlerà della tragedia del bus a Mestre. L'inviata del programma ha tentato di intervistare il sindaco Luigi Brugnaro che però si è rifiutato di rispondere. Nel filmato condiviso sul profilo Facebook di Report (da cui è tratta l'immagine in copertina) il primo cittadino, fermato dalla giornalista, afferma: «Report no per carità, sa cosa penso della vostra trasmissione, non ho un bel giudizio della vostra trasmissione».

luigi brugnaro non risponde all inviata di report

Da lì ne nasce un botta e risposta tra Brugnaro e l'inviata che replica: «A prescindere dai giudizi di merito sulla trasmissione, non risponde neanche con 21 morti? Voi avete approvato e realizzato il progetto di un altro cavalcavia che è stato finanziato per 20 milioni, quello di via Torino».

Risponde il sindaco: «Non avete credibilità ai miei occhi, potete leggere gli altri giornali scritti dai vostri colleghi meno faziosi».

Replica la giornalista: «Io questa risposta però non l'ho letta».

Ancora il sindaco: «Se lei è faziosa, legge i giornali come vuole». Ed entrando nel parcheggio del Comune in via Spalti, Brugnaro conclude: «Fuori dalla proprietà».

bus incidente mestre guard rail

Lo scorso 21 aprile, il sindaco Brugnaro si era rifiutato di rispondere a una domanda del giornalista di Report Walter Molino. «Report, siete lo schifo dell'Italia», erano state le parole del sindaco. Parole che hanno sollevato un polverone.

[…] all'ultima domanda l'incursione del giornalista di Report che ha preso la parola, uscendo dall'argomento all'ordine del giorno, ma chiedendo un chiarimento riguardo all'aggiornamento della pratica antimafia della Scuola Grande della Misericordia. L'inviato ha ricordato la vicenda di Pietro Tindaro Mollica, imprenditore edile siciliano in odore di mafia, socio di minoranza della Misericordia, poi estromesso. […]

luigi brugnaro non risponde all inviata di report bus incidente mestre guard rail bus incidente mestre bus precipitato da un cavalcavia a mestre 4 luigi brugnaro non risponde all inviata di report