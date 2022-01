“SONO DISTRUTTA DAL DOLORE” – CICCIOLINA PIANGE LA SCOMPARSA IMPROVVISA DEL FRATELLO LASZLO: “ERA SANISSIMO E SI È SENTITO MALE. SI ERA VACCINATO DUE VOLTE..” – “MA COME È POSSIBILE ,UN UOMO ADULTO CHE FINO A QUALCHE GIORNO STAVA BENISSIMO??? SONO TALMENTE DESOLATA ...CHE ...??”

Si stava ancora godendo l’anno appena terminato, sulla scia del ritorno come modella per Desigual e dei festeggiamenti dei suoi settant’anni densi di vita. Ma il 2022 per Ilona Staller è iniziato con un grande dolore: la perdita improvvisa dell’amato fratello, proprio nella mattina del 2 gennaio. È la stessa artista a rivelarlo, a fatica, a conoscenti e ai fan con un post che è un concentrato di emotività e lacrime: «Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino Laszlo Staller... vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022». E ancora: «Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller .Era giovane e sano !!La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia».

«Era vaccinato»

In un altro post scritto alla vigilia dell’Epifania prosegue: « E stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male!!!! Mio Dio !!! Ma come è possibile ,un uomo adulto che fino a qualche giorno stava benissimo??? Sono talmente desolata ...che ...??». Uno sfogo che non è passato inosservato, sui social e che, fra le tante attestazioni di affetto e condoglianze, ha visto mescolare commenti anti-vax e critiche alle cure anti-Covid. Commenti che Cicciolina non ha raccolto . L’artista, molto legata a Bologna, in una recente intervista aveva ricordato, in particolare, la sua amicizia con Lucio Dalla in un bilancio, tutto sommato, roseo dei suoi settant’anni. Non solo: proprio a proposito del compleanno, Cicciolina aveva programmato una festa in famiglia (“sono le più belle”) e non vedeva l’ora di rivedere, in particolare, i propri cari ungheresi. La famiglia Staller, fa sapere Ilona, ha chiesto l’autopsia.

