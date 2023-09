“SONO IL MARESCIALLO DEI CARABINIERI. SUO FIGLIO HA FATTO UN GRAVE INCIDENTE MA SI PUÒ RISOLVERE TUTTO CON 7 MILA EURO” – ARRESTATE A ROMA DUE DONNE CHE, FINGENDOSI COLLABORATRICI DI UN AVVOCATO, HANNO RAGGIRATO UNA 60ENNE DICENDO DI DOVER RISCUOTERE UN RISARCIMENTO PER UN INCIDENTE STRADALE – LE TRUFFATRICI, ENTRAMBE RESIDENTI A NAPOLI, SONO STATE FERMATE MENTRE AVEVANO IN MANO PREZIOSI DEL VALORE DI ALMENO 6MILA EURO E UN "COPIONE" DELLA STORIA DA RACCONTARE - IL PIANO, STUDIATO FINO AI MINIMI DETTAGLI, È STATO SVENTATO DOPO CHE…

Estratto dell’articolo di Andrea Noci per “il Messaggero”

Hanno fatto finta che uno dei figli della donna fosse responsabile di un grave incidente d'auto. […] Ma tutto si poteva risolvere con un "risarcimento" di 7mila euro o consegnando dei gioielli. La vittima della truffa è una sessantenne romana.

Le due donne mandate a riscuotere il bottino, entrambe napoletane, che avrebbero dovuto fingere di essere delle collaboratrici di un sedicente avvocato, sono state arrestate mentre ancora avevano in mano oltre 200 grammi di preziosi del valore di almeno 6mila euro di valore. Sono state portate in tribunale accusate di truffa in concorso. Il giudice ha deciso di convalidare l'arresto oltre che disporre per loro l'obbligo di dimora nel comune di Napoli. Una delle due aveva in tasca un "pizzino" col copione della storia da raccontare alla vittima.

IL RAGGIRO

La truffa era iniziata con una telefonata al numero fisso di casa. «Sono il maresciallo dei carabinieri» diceva uno dei componenti della banda. «Suo figlio ha fatto un grave incidente, ma si può risolvere tutto: la faccio chiamare dall'avvocato sul suo cellulare», aveva detto il finto militare. A quel punto la vittima aveva riattaccato rimanendo in attesa. Ma il truffatore no, in modo da tenere la linea occupata ed evitare che la signora potesse avere contatti e chiedere consigli.

Poi era arrivata la chiamata dal finto legale che aveva propinato alla donna la stessa storia: «La famiglia della bimba è disponibile ad accettare 7mila euro di risarcimento, se non li ha vanno bene anche dei gioielli», […] Così la vittima, presa dal panico, alla fine aveva accettato di consegnare bracciali e collane d'oro. «Le mando a casa una mia collaboratrice», aveva concluso il finto legale. Ma nell'attesa la signora è riuscita a sventare la truffa dopo aver raccontato la telefonata a una delle altre figlie, che ha capito cosa stava succedendo e ha chiamato subito il 112.

L'ARRESTO

Gli agenti del commissariato Casilino, sono intervenuti in borghese e con un'auto civetta. […]. Fuori dal portone c'era una delle due complici della banda, Carolina Pollaro, classe 76 che «faceva da palo». Intanto, in casa dalla signora era salita Alessandra Zinzi, di 39 anni, beccata dai poliziotti con i bracciali e le collane avvolte in uno straccio. I[…].

«Vostro figlio era distratto, aveva il cellulare in mano ed è passato col rosso - si legge nel foglietto - e sulle strisce c'erano una vecchietta con una bambina che adesso è in gravi condizioni». E ancora «noi abbiamo visto che il vostro è un bravo ragazzo e non ha mai fatto certe cose», ma «se viene l'avvocato a casa voi potete aiutarlo, se non potete c'è il rischio di una condanna di carcere da 2 a 3 anni». […] In aula, durante l'udienza di convalida, la 39enne ha ammesso tutto.

«Ero alla stazione centrale di Napoli quando un certo Pasquale e un certo Salvatore mi hanno avvicinata proponendomi questo lavoro». Nonostante fosse incensurata, per lei, così come per la complice, il pm Andrea Beccia aveva comunque chiesto gli arresti domiciliari, non concessi dal giudice che ha disposto per le due donne l'obbligo di dimora nel capoluogo campano. L'altra imputata , di 47 anni, che ha precedenti per gli stessi reati e il cui marito è in carcere sempre per truffa, ha dichiarato di non sapere niente. «Ho accompagnato a Roma la mia amica per un colloquio di lavoro da badante». Solo una scusa per il giudice.

