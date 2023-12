“SONO L’EX COGNATO DI LETIZIA ORTIZ, ERO IL SUO AMANTE” – BOMBA SULLA CASA REALE SPAGNOLA DOPO CHE JAIME DEL BURGO, 53ENNE SPOSATO CON LA SORELLA DELLA REGINA, HA RACCONTATO DI AVER AVUTO UNA RELAZIONE PER ANNI CON L’EX GIORNALISTA, ANCHE DOPO IL MATRIMONIO CON FELIPE – SU X L’UOMO HA POSTATO UNA FOTO DELLA REGINA AGGIUNGENDO IL TESTO DI UN PRESUNTO MESSAGGIO D’AMORE: “INDOSSO LA TUA PASHMINA. È COME SENTIRTI ACCANTO A ME” – LA PROPOSTA DI MATRIMONIO FALLITA, L’IDEA DI FUGGIRE INSIEME E…

Estratto dell'articolo di Veronica Cursi per www.ilmessaggero.it

jaime del burgo

I Windsor (stranamente) questa volta non c'entrano. Il gossip, stavolta, riguarda un'altra famiglia reale: quella spagnola. E più precisamente la regina Letizia Ortiz, protagonista (suo malgrado) di un libro scandalo in cui viene raccontata - con tanto di foto rivelatrici - la lunga storia d'amore che la sovrana avrebbe avuto con il suo ex cognato, Jaime Del Burgo, 53 anni. Relazione che - udite, udite - sarebbe continuata anche quando Letizia era già sposata con Felipe di Spagna, nel 2004.

La foto scandalo

Sabato scorso, Del Burgo ha pubblicato una foto che ritrae la regina davanti allo specchio mentre si scatta un selfie. Nella controversa fotografia, Letizia è incinta. L'immagine è accompagnata da un testo, digitato dallo stesso Jaime del Burgo nel suo account X, che sembra scritto da Letizia, ma senza alcuna prova a sostegno. Il testo dice: «Amore. Indosso la tua pashmina. È come sentirti accanto a me. Si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore finché non ci rivedremo. Amando Te. Fuori di qui». La foto fa il giro del web. Ma solo 24 ore dopo Jaime cancella il post e il messaggio.

letizia ortiz

La relazione d'amore

Questo messaggio (e molto altro) è parte del contenuto del nuovo libro di Jaime Peñafiel, dal titolo: ‘Letizia ed io’, in cui viene data voce alla testimonianza di Del Burgo. Una relazione che, come spiegato dallo stesso imprenditore, ha attraversato “quattro fasi” iniziata come “relazione d’amore” dal 2002 al 2004; passando per “amici e confidenti”, dal 2004 al 2010; a riprendere la loro storia d’amore, questa volta più “duratura e continuativa” tra il 2010 e il 2011 fino a diventare “cognati”, dal 2012 al 2016.

La proposta di matrimonio fallita

re felipe di spagna e letizia ortiz 2

Nel 2004, senza sapere che la sua fidanzata giornalista era fidanzata con il principe Filippo, Del Burgo – figlio del politico Jaime Ignacio del Burgo – la invitò a cena nel giardino dell’hotel Ritz per chiederle di sposarsi. «Aveva in tasca un anello di fidanzamento, però non poteva darglielo, perché a quanto pare Letizia gli aveva rivelato di aver incontrato un uomo che le avrebbe cambiato completamente la vita: Felipe di Borbone e di Grecia». Dopo l'annuncio del loro fidanzamento Letizia chiese a Jaime di essere testimone al loro matrimonio.

jaime del burgo telma ortiz

L'idea di fuggire insieme

Tuttavia, Jaime afferma di aver avuto una relazione romantica con Letizia anche dopo il matrimonio nel 2004 e afferma di aver conservato come prova "fotografie, video, telefoni cellulari" e messaggi di testo. […] Jaime sostiene che "hanno fatto passi avanti con l'obiettivo di essere liberi", il che ha comportato la ricerca di una consulenza legale (per le figlie di lei) e l'idea di andare negli Stati Uniti.

Volevano un figlio

Una delle affermazioni più dannose secondo quanto riferito da Jaime è che la regina Letizia ha suggerito di avere un figlio insieme utilizzando una madre surrogata a Los Angeles. […]

re felipe di spagna e letizia ortiz 1

Il matrimonio con la sorella della regina

L'anno successivo, nel 2012, Jamie si fidanzò con la sorella minore di Letizia, Telma Ortiz, che lavorava nel comune di Barcellona,dopo soli due mesi di frequentazione. La sorella della regina ha già avuto la figlia Amanda, nata dalla relazione con l'ex compagno Enrique Martin Llop. Il matrimonio tuttavia durò solo due anni, fino al 2014. Un portavoce della famiglia reale spagnola ha detto a FEMAIL: «Non abbiamo commenti da fare al riguardo».

re felipe di spagna e letizia ortiz 3 il post di jaime del burgo re felipe letizia ortiz LETIZIA ORTIZ letizia ortiz e re felipe salutano leonor

