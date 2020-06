“SOSTITUITE FRANCESCHINI CON I FERRAGNEZ” – “LIBERO” LODA CHIARA E FEDEZ: “FREGANDOSENE DEGLI STATI GENERALI A VILLA PAMPHILJ, HANNO GIÀ COMINCIATO A PROMUOVERE LE BELLEZZE DELL'ITALIA, COSÌ DA «AIUTARE IL SETTORE»” – “CERTO, POSSONO FREQUENTARE POSTI MERAVIGLIOSI, LUSSUOSI. MA D'ALTRONDE ALL'ITALIA DOVREBBERO INTERESSARE I TURISTI RICCHI, NON COLORO I QUALI GIRANO UNA GIORNATA CON UNA BOTTIGLIETTA E FANNO PRANZO E CENA AL MCDONALD'S” – VIDEO

CHIARA FERRAGNI MEJO DEL PAPA APRE LA PORTA DELLA CAPPELLA SISTINA

Giuliano Zulin per “Libero Quotidiano”

dario franceschini ritiro del pd all'abbazia di contigliano 13

Non è possibile sostituire il ministro Dario Franceschini con Chiara Ferragni e Fedez? Il primo è un incubo per il turismo, che in teoria dovrebbe rilanciare visto che è sua competenza. I secondi, fregandosene degli Stati generali a Villa Pamphilj, hanno invece già cominciato a promuovere sui social le bellezze dell'Italia, così da «aiutare il settore» e da attirare gli stranieri che piano piano torneranno a visitare la penisola fra le più belle al mondo.

In più i Ferragnez sono nel podio italiano degli influencer sui social, ovvero delle persone che fanno tendenza. A maggio le interazioni di Chiara sono state quasi 87 milioni, quelle del marito Federico "appena" 12,8 milioni. Insieme hanno generato 100 milioni di commenti, visualizzazioni o "mi piace".

chiara ferragni apre la cappella sistina 1

Franceschini? Al massimo può mobilitare qualche parlamentare in vista di un ribaltone, di un rimpasto di governo, di una nuova caccia alla poltrona. Nemmeno nella sua Ferrara tira più. In tre mesi non è riuscito a partorire un'idea per salvare la stagione turistica, incerta al massimo causa distanziamento e timore di contagi. A maggio aveva annunciato 2 miliardi per gli operatori del tempo libero. Chissà chi li ha visti...

Pochi giorni fa ha rilanciato: bisogna investire sulle infrastrutture. Giusto, ma il suo partito è più o meno al governo da 8 anni. Non poteva pensarci prima? Ora che l'esecutivo possa partorire un progetto per una linea ferroviaria, un'autostrada o un aeroporto, probabilmente il Covid sarà un lontano ricordo. Fedez e Ferragni invece già da un paio di settimane hanno iniziato a promuovere le eccellenze italiane.

chiara ferragni e fedez al colosseo

Certo, loro possono frequentare posti meravigliosi, lussuosi. Ma d'altronde all'Italia dovrebbero interessare i turisti ricchi, non coloro i quali girano una giornata con una bottiglietta e fanno pranzo e cena al McDonald's. E poi se non sogni ad occhi aperti, difficilmente hai voglia di uscire di casa. La regina italiana di Instagram, Chiara, 20 milioni di "seguaci", con la famiglia - onnipresente il piccolo Leone - ha dapprima visitato i luoghi tipici di Milano.

commenti alla visita di chiara ferragni e fedez alla cappella sistina 6

Sui social comunica sempre in inglese, lingua che al governo faticano a masticare (vedi il ministro degli Esteri, Di Maio, mister vairus). Poi una scampagnata a Lenna, Valle Brembana, Bergamo, all'agriturismo Ferdy. Posto incantevole immerso nel verde. E «dopo avervi portato al lago di Como, al lago Maggiore, alle Cinque Terre e a Roma, quest' estate vi porterò a Portofino, in Toscana, a Capri, in Sardegna e speriamo anche in qualche altro luogo nascosto...», ha annunciato la Ferragni in una storia su Instagram.

dario franceschini con la mascherina

«L'Italia davvero è il mio Paese preferito, sono italianissima e lo sarò per sempre». Ed ecco le vacanze cento per cento tricolori della coppia più famosa, che invece di girare il Paese e sfidare paparazzi o fan accaniti potrebbe serenamente "nascondersi" nella propria dimora a Los Angeles.

Però «abbiamo la fortuna di vivere nel Paese che è stato la culla della civiltà, questo è un lusso che appartiene a tutti. Che fai te ne privi?» ha commentato Fedez le sue vacanze romane, auto-immortalandosi all'interno della Cappella Sistina.

fedez e chiara ferragni alla cappella sistina

Ovviamente non sono mancate le polemiche. Le invidie. Gli insulti. Ma il bene che fanno questi due al nostro turismo non ha valore. Il governo ha varato il bonus vacanze. Il sussidio spetta alle famiglie con un Isee fino a 40.000 euro e potrà essere speso, fino al 31 dicembre, presso alberghi, agriturismo, e b&b in Italia.

Sarà disponibile dall'1° luglio tramite la nuova app dei servizi pubblici "io.italia.it". Per ottenerlo è necessaria la Spid, l'identità digitale per l'accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, o la carta d'identità elettronica. Insomma, un meccanismo che ti fa passare la voglia di trascorrere qualche giornata al mare, in una città d'arte o in una pensioncina di montagna...

I Ferragnez avevano dato il via, tre mesi fa, alle raccolte fondi per aiutare le strutture ospedaliere bisognose di finanziamenti. La loro sottoscrizione per una nuova terapia intensiva al San Raffaele di Milano fruttò 4,5 milioni. Un successo che ha aiutato, a cascata, anche altre gare di solidarietà per altri ospedali.

chiara ferragni ai musei vaticani

Anche all'epoca fioccarono le deliranti diatribe, sfociate addirittura in denunce penali. Che follia, abbiamo dei fuoriclasse da "sfruttare" per ripartire, ma dobbiamo sottostare a Franceschini e Speranza che promettono tutto, ma non fanno niente. riproduzione riservata.

