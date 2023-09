“È STATA UNA LEGGEREZZA, UN ATTO GOLIARDICO” - BENIAMINO LO PRESTI, IL PRESIDENTE DI “MILANO SERRAVALLE”, PARLA DEI VIDEO PUBBLICATI SUL SUO PROFILO FACEBOOK CHE LO RITRAGGONO A BORDO DELLA SUA PORSCHE MENTRE SFRECCIA A 150 ALL'ORA IN UN TRATTO DELLA STATALE 36 (DA LUI GESTITA) – “È STATO UN ATTEGGIAMENTO FANCIULLESCO, MA NON PER QUESTO MENO CENSURABILE. SCUSARSI? CI SI SCUSA PER UN COMPORTAMENTO CHE HA PROCURATO UN DANNO A QUALCUNO” - PROPRIO AD AGOSTO, LA MILANO SERRAVALLE AVEVA LANCIATO UNA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE… - VIDEO

Questo è Beniamino Lo Presti, uomo vicino a La Russa, presidente della concessionaria Milano Serravalle che gestisce anche le tre tangenziali milanesi. Le gestisce così bene che va a 150 km orari sulle SUE strade con la sua a Porsche, ridendosela di gusto. Ne scrivo oggi sul… pic.twitter.com/G5BTfV95n3 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 21, 2023

Estratto dell'articolo Giovanna Maria Fagnani per il “Corriere della Sera”

beniamino lo presti in tangenziale a 150 all ora

Beniamino Lo Presti, il presidente di «Milano Serravalle», che sfreccia al volante della sua Porsche a nord di Milano, […] spingendo l’acceleratore ben oltre il limite consentito, e poi pubblica un video dell’«impresa» sui suoi social. Due brevi filmati, […] in cui lo si vede alla guida, in compagnia di un nipote, […] con il tachimetro che arriva a segnare all’incirca i 150 chilometri orari.

Selvaggia Lucarelli ha denunciato il fatto su Domani e Il Fatto Quotidiano […]Lo Presti e il nipote viaggiavano sulla Statale 36 «del Lago di Como e dello Spluga», bretella in quel tratto molto ampia e a tre corsie e dove, a seconda dei tratti, il limite varia dai 90 ai 110 chilometri l’ora. I due erano diretti all’Autodromo, per il Gran Premio di Formula 1.

beniamino lo presti

[…] E sui social ora gli rimproverano che sgasare e accelerare su una statale mal si concilia con la campagna per la sicurezza stradale «Guida bene, non fare l’eroe», lanciata in agosto proprio da Milano Serravalle.

Il top manager ha rimosso i video dai social. «Li ho tolti per evitare che possano essere un esempio negativo» spiega ora e precisa: «Ho superato il limite di velocità solo per qualche secondo. Lo dico non per giustificarmi, ma per raccontare il contesto di ciò che si vede nei video. Per il resto, è evidente che si è trattato di un comportamento sconveniente e censurabile, di cui mi assumo l’intera responsabilità. È stata una leggerezza, un atto goliardico. Un errore che non ripeterò più».

beniamino lo presti 6

Nei video scherza e ride, insieme al nipote, che gira il filmato. In sottofondo, il rombo del motore della Porsche. «Mio nipote mi ha chiesto di fargli sentire il “sound” della vettura e l’ho fatto. Ma lui non c’entra, la responsabilità è solo mia. È stato un atteggiamento fanciullesco, che credo appartenga a ciascuno di noi. Ma non per questo meno censurabile», sottolinea Lo Presti, che ribadisce: «Non guido così abitualmente. Conosco molto bene le regole della sicurezza». Scusarsi per l’accaduto? «Le scuse sono insite in queste mie parole. Per il resto, di solito ci si scusa per un comportamento che ha procurato un danno a qualcuno. E questo non è il caso».

ARTICOLI CORRELATI

beniamino lo presti 3 beniamino lo presti 2 beniamino lo presti 5 beniamino lo presti 1